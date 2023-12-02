اتفاقية بين «مصدر» ووزارة البيئة والطاقة اليونانية لتطوير مشروعات التنمية المستدامة

دبي - البيان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر)) أمس اتفاقية تعاون مبدئية مع وزارة البيئة والطاقة اليونانية، لتطوير مشروعات بنية تحتية خضراء في جزيرة باروس اليونانية بهدف تسريع تحولها نحو الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مبادرة ((الجزر الخضراء)) باليونان.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، رئيس مجلس إدارة ((مصدر))، في مراسم أقيمت في جناح اليونان ضمن المؤتمر. وتأتي الاتفاقية في سياق التزام دولة الإمارات وجمهورية اليونان، الراسخ دعم العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق أهداف المناخ المنشودة.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون ((مصدر)) ووزارة البيئة والطاقة اليونانية على تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مشروعات طاقة متجددة محلية، والحد من الانبعاثات الكربونية في وسائل النقل البحرية عبر توفير عبارة مائية تعمل بالكهرباء بالكامل وتحويل قوارب الركاب التقليدية الصغيرة إلى قوارب كهربائية، إضافة إلى تحويل أسطول مركبات الجزيرة إلى مركبات خضراء، والعمل على تطبيق نموذج ((صفر نفايات)) بشكل شامل مع التركيز على تحويل النفايات عن المكبات بنسبة 100% وتحقيق الإدارة الدائرية للنفايات.

وسيعمل الطرفان على تحديد مواصفات التقنيات اللازمة، والاتفاق على إطار عمل لتنفيذ المشروع في الأشهر القليلة المقبلة.

رؤية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة في الإمارات بضرورة تعزيز التعاون الدولي بما يدعم العمل المناخي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، تؤكد الاتفاقية أهمية تطوير مشروعات البنية التحتية الخضراء على مستوى الدول والمناطق والجزر، ودورها المهم في تعزيز دعائم التنمية المستدامة. وأوضح معاليه أنه بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ((كوب 28)) يزداد التركيز على تفعيل العمل المناخي الجماعي، وتكثيف الجهود لتقديم استجابة مجدية لنتائج الحصيلة العالمية والمحافظة على إمكان تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

نموذج

قال تيودوروس سكيلاكاكيس، وزير البيئة والطاقة اليوناني: من شأن الاتفاقية بين الحكومة اليونانية و((مصدر)) في إطار مبادرة ((الجزر الخضراء)) الإسهام في تحويل جزيرة باروس إلى نموذج في تحقيق التحول في الطاقة، وهو ما يعود بمنافع عديدة على الاقتصاد المحلي، كما أن توفير عبارة مائية تعمل بشكل كامل بالكهرباء، وتحويل وسائل النقل في الجزيرة مثل القوارب التقليدية والحافلات إلى وسائل تعمل بالكهرباء، إضافة إلى تطوير شبكة عامة من محطات شحن المركبات الكهربائية في أرجاء الجزيرة كافة، سيمكن السكان والزوار من الحصول بشكل فوري على طاقة خضراء ومنخفضة التكلفة لوسائل النقل التي يستخدمونها. وأضاف معاليه: تبرز المبادرة المهمة سياسة الحكومة لزيادة مصادر الطاقة النظيفة، والتي تشمل العمل على تفعيل آليات التمويل وتعزيز جهود إزالة الكربون، ولدى اليونان قدرات كبيرة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإننا نتطلع إلى أن تصبح الطاقة المتجددة المصدر الرئيس لتوليد الكهرباء في الدولة بحلول سنة 2030.

مشروعات مبتكرة

قالت ألكسندرا سودوكو، نائبة وزير البيئة والطاقة اليوناني: استطاعت اليونان في الأعوام الأخيرة ترسيخ مكانتها في مقدمة الدول الداعمة للعمل المناخي، إذ تعمل على تنفيذ مشروعات مبتكرة مثل تحويل الجزر الصغيرة إلى مجتمعات مستدامة في إطار مبادرة الجزر الخضراء، وكانت البداية مع جزيرة أستيباليا، التي كانت بمنزلة نموذج تجريبي للجزيرة الذكية والمستدامة، لتتبعها بعد ذلك جزيرة تشالكي، وصولاً إلى الإعلان الرسمي عن مبادرة الجزر الخضراء، ونحن اليوم بصدد تعزيز جهودنا بالتعاون مع شركة ((مصدر))، والبناء على مذكرة التفاهم التي وقعناها العام الماضي، لنعمل معاً على تحويل باروس إلى جزيرة مستدامة وخضراء. وأضافت: إننا بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل بناء مستقبل أفضل، ويأتي تعاون الإمارات واليونان في هذا السياق، فسنتعاون على تطوير مشروع يمكن أن يقدم نموذجاً يحتذى به من قبل الدول الجزرية كافة، ونحن سعداء بكون ((مصدر)) تشاركنا الرؤية ذاتها الهادفة إلى تحويل الجزر اليونانية إلى جزر خضراء، لتشكل مثالاً حيوياً لتطبيق التنمية المستدامة، وإن اليونان ملتزمة توسيع نطاق مبادرة الجزر الخضراء، إذ نستهدف أن تشمل في نهاية المطاف الجزر اليونانية كافة.

فخر

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): فخورون بدعم شركائنا في اليونان لتحقيق أهدافهم الوطنية في مجال الطاقة النظيفة، والحفاظ على جزيرة باروس وحمايتها وتحويلها إلى جزيرة مستدامة وخضراء، وسبق لشركة ((مصدر)) أن نفذت عدداً من المشروعات في دول جزرية في أنحاء العالم وذلك في مسيرتها الممتدة أكثر من 17 عاماً في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، ويسرنا الإسهام في تحويل الجزر اليونانية إلى نماذج يحتذى بها في تكريس الاستدامة.

هدف

وتهدف مبادرة الجزر الخضراء التي أطلقتها الحكومة اليونانية إلى تحويل جزر اليونان إلى نماذج للتنمية المستدامة، وتركز الاستراتيجية الشاملة على إزالة الكربون من إنتاج الكهرباء في الجزر بتطوير مشروعات للطاقة النظيفة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات بنية تحتية حيوية، ومن شأن هذا النهج متعدد الأوجه الإسهام في تحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار، وكذلك حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، ما يضمن استدامة الجزر على المدى الطويل.

وباحتسابها شركة إماراتية رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة وواحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، تعمل ((مصدر))على تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية.