منتدى الأعمال التجارية يجمع 5 مليارات دولار من التمويل المناخي

اختتم منتدى ((كوب 28)) المناخي للأعمال التجارية والخيرية الذي يستضيفه مؤتمر الأطراف كمنصةٍ لإشراك قادة الأعمال التجارية والخيرية من القطاع الخاص فعاليات يومه الأول، بالإعلان عن مجموعة من المبادرات الفعّالة المتعلّقة بالمناخ والطبيعة ومن الالتزامات المتمثّلة في جمع أكثر من 18 مليار درهم (5 مليارات دولار) من التمويل المناخي.

وجمع المنتدى، الذي عقد في المنطقتين الزرقاء والخضراء في ((كوب 28)) أكثر من 1300 من رؤساء الدول والحكومات وقادة الأعمال التجارية والخيرية ورؤساء المنظمات غير الحكومية الساعين إلى تسريع وإبراز التقدّم المحرز لتحقيق الأهداف المناخية والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية.

وباعتباره الأول من نوعه، يسعى المنتدى إلى إشراك القطاع الخاص والمنظمات الخيرية في العمل المناخي. وركّز جدول أعمال جلسته الأولى في المنطقة الخضراء على تعزيز الابتكار وإحداث أثر إيجابي وفعّال في مجالات عديدة، بما فيها التمويل المناخي المستدام، واستعادة الشعاب المرجانية، والتكنولوجيا الخضراء، والانتقال نحو خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية وقطاع الطاقة، والنظم الغذائية المستدامة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، والملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، شهدا انطلاق ((منتدى الأعمال الخيرية والمناخ)) الخميس الماضي.

تضافر الجهود

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة المؤتمر على ضمان تضافر جهود المجتمع الدولي بكافة قطاعاته ومكوناته لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

ودعا معاليه في كلمته خلال المنتدى، إلى الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وموارده وقدراته، لإصلاح آليات التمويل المناخي وتوفير التمويل اللازم للدول والمجتمعات التي تحتاج إليه، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما أكد التزام ((كوب 28)) باستقطاب وتحفيز التمويل من مصادر متعددة بهدف توفير تريليونات الدولارات اللازمة للحد من الانبعاثات، والإسهام في الجهد الجماعي لضمان تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في المؤتمر: يمتلك قطاع الأعمال التجارية والخيرية إمكانيات واعدة تجعله الأكثر قدرةً على تسريع تحقيق أهدافنا المتعلّقة بالعمل المناخي والحفاظ على الطبيعة.

ويمثل المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية منصة لتمكين العمل وإزالة العراقيل بين الأطراف المعنيّة والقطاعات المتعدّدة وقادة القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم للتعاون من أجل التوصل إلى نتائج ومخرجات تدعمها خطة ((كوب28)) وتحقق تقدماً جوهرياً وجذرياً ملموساً، آملين أن تواصل رئاسات مؤتمرات الأطراف المتعاقبة سعيها الدؤوب لاستخدام المنصة للاستفادة من شتّى مصادر التمويل الخاص والابتكار.

جلسة نقاشية

واجتمعت نخبة من أصحاب الرؤى رفيعي المستوى معاً للمشاركة في جلسة نقاشية سلّطت الضوء على الدور البارز لقطاع الأعمال التجارية والخيرية في معالجة التحدّيات البيئية الملحّة، وكان من بين أبرز المتحدّثين في الجلسة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وبريان موينيهان، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا ورئيس مبادرة الأسواق المستدامة.

وروث بورات، نائب الرئيس الأولى والمديرة المالية لشركتي ((ألفابيت)) و((غوغل))، وتوني إيلوميلو، رئيس مؤسسة توني إيلوميلو، ولورين باول جوبز، مؤسّسة ورئيسة مجلس إدارة شركة ((إيميرسون كوليكتيف))، وبورغ براندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

وضمّ المنتدى جلسةً حوارية متميّزة افتتحها رافي مينون، مدير عام هيئة النقد في سنغافورة، لمناقشة الالتزامات التمويلية المشتركة والتأكيد على دورها البارز في تأمين التمويل اللازم لتحقيق التحول الأخضر، ومارك غالوغلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ((تحالف شركاء المناخ)) والمؤسس المشارك لمجموعة ((ثري كيرنز جروب))، وتوبياس سي. بروس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ((تحالف مستثمري العمل المناخي)).

كما شهد المنتدى مشاركة متحدّثين رفيعي المستوى مثل سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو، والدكتور تيرانس درو، رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، وهلال المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخالد الحريميل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي والرئيس المشارك لتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري ورئيس مجلس إدارة شركة ((بروكفيلد)) لإدارة الأصول،.

والدكتور محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لـ((مؤسسة مو إبراهيم))، ولورانس لين، الرئيس التنفيذي المؤسس لمؤسسة ((آسيا فيلانثروبي سيركل))، وتوكونبوه إسماعيل، المؤسسة المشاركة لشركة ((أليثيا كابيتال)).

وألقى بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس ومؤسس شركة ((بريكثرو إينيرجي)) الكلمة الختامية للمنتدى، وركز على الدور الذي قد تؤديه مبادرات الاستثمار المناخي في تحسين حياة البشر، وأنهى كلمته بتوجيه دعوة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي.

وركّز اليوم الأول للمنتدى على أهمية المواءمة بين خرائط الطريق المحلية والصناعية والتمويلية وإشراك بنوك التنمية متعدّدة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية لتهيئة بيئة تمكينية لحشد التمويل من القطاع الخاص، وذلك من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات والإعلان عنها للمرة الأولى كجزءٍ من برنامج العمل الرسمي للمؤتمر ومنها:

- هياكل التمويل المتعدد المصادر

أعلن صندوق المناخ الأخضر وشركة ((تحالف شركاء المناخ)) وشركة ((تحالف مستثمري العمل المناخي)) عن سعيهم المشترك لجمع 5 مليارات دولار من مصادر متعدّدة، بدعمٍ من المنظمات الخيرية ومؤسسات تمويل التنمية والقطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز انتقال الدول ذات الاقتصادات الناشئة إلى الحياد المناخي. ومن المتوقّع أن يسهم هذا التعهّد بجمع مبلغ لا يقلّ عن 73 مليار درهم (20 مليار دولار)، وبالتالي، تسريع تحقيق أهداف العمل المناخي.

- منصة الاستثمار في الحلول المناخية

أعلن ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لـ((إنفستكورب)) عن إطلاق منصة جديدة للاستثمار في الحلول المناخية تسعى إلى استقطاب حوالي 750 مليون دولار من التمويل المناخي لدعم توسيع نطاق عمل الشركات الرائدة المعنيّة بتقديم منتجات وخدمات وتقنيات تدعم مساعي خفض الانبعاثات وتخفّف من تداعيات تغير المناخ عالمياً.

وتتمثّل إحدى ركائز استراتيجية الشركة في الاعتراف بمساهمة الحلول المناخية الفعّالة واسعة النطاق في تعزيز توافر المنتجات والخدمات المعنيّة بخفض الانبعاثات بأسعارٍ مغرية في دول الجنوب العالمي.

- تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ

أعلن أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة ((مصدر))، عن تأسيس ((تحالف الابتكار من أجل تكنولوجيا المناخ)) بالشراكة مع شركتي ((تينسنت)) و((كاتاليست)) وبدعمٍ من ((كوب 28))، بهدف ابتكار حلول تكنولوجيا المناخ المخصّصة لدول الجنوب العالمي وتوسيع نطاق تطبيقها واعتمادها عالمياً لتعزيز الربط بين النظم البيئية لتكنولوجيا المناخ وتعزيزها وإتاحة إمكانية الوصول إلى المعارف وبناء القدرات وتحفيز الابتكار في مجال العمل المناخي.