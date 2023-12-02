قمة العمل المناخي الوطني تستهدف تكاملاً في التمويل والمساهمات وتسريع الانتقال وتعزيز المرونة

عقدت رئاسة ((كوب 28))، ومؤسسة بلومبرغ الخيرية، أمس، أول قمة للقادة المحليين في مؤتمرات الأطراف، ما يمثل مرحلة جديدة من احتواء الجميع والتكامل في برنامج عمل مؤتمرات الأطراف، واستضافها معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر.

وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف، ومايكل بلومبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، ومؤسس مؤسسة بلومبرغ الخيرية، وبمشاركة مجموعة من القادة العالميين من مختلف أنحاء العالم.

وركّزت القمة، التي جمعت أكثر من 450 مشاركاً من أكثر من 60 دولة، ومن بينهم أكثر من 250 رئيس بلدية ومدينة، على تحقيق تكامل أكبر في أربعة موضوعات أساسية وهي إحداث نقلة نوعية في التمويل المناخي المحلي، وتكامل المساهمات المحلية لتعزيز العمل المناخي العالمي، وتسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاعات الطاقة المحلية، وتعزيز المرونة والتكيف المناخيين على المستوى المحلي.

وأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تعمل رئاسة ((كوب 28)) على بناء جسور التعاون مع الدول كافة لتحقيق التكاتف المطلوب وتوافق الآراء اللازم للوصول للأهداف العالمية المناخية والتنموية.

وقال معاليه، إن القمة تشكل إنجازاً رائداً جديداً لـ((كوب 28)) ومحطة مهمة في جهود رئاسة المؤتمر من أجل استضافة مؤتمر الأطراف الأكثر احتواءً للجميع، خاصة مع تركيز القمة على إبراز الدور المهم لقادة العمل المناخي الوطني في مختلف الدول في جميع أنحاء العالم، من أجل الحد من الانبعاثات، ومعالجة تداعيات تغير المناخ، وتعزيز جهود بلدانهم الهادفة لتحقيق التقدم المنشود في العمل المناخي. كما أعرب عن سعادته بلقاء عديد من رواد العمل المناخي الوطني في القمة.

ومن بين المتحدثين الذين شاركوا في القمة للعمل المناخي الوطني، أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وماروس سيفكوفيتش، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، وشيه تشن هوا، المبعوث الصيني الخاص في شأن تغير المناخ، وجون كيري المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون تغير المناخ، ورؤساء بلديات دبي، وباريس، وريو دي جانيرو، وطوكيو، وبوغوتا، ومقاطعة كوازولو ناتال، وماكاتي.

وشهدت قمة ((كوب 28)) للعمل المناخي الوطني، إطلاق رئاسة المؤتمر مبادرة ((التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح)) (CHAMP)، والذي تم تطويره بالتشاور مع القادة المحليين والأطراف المعنية، وهي مبادرة رائدة توصي بعملية جديدة للقادة المحليين والإقليميين، للإسهام في تطوير مساهمات محدّثة وطموحة ومحددة وطنياً.

وأقر المبادرة، 62 حكومة وطنية تهدف إلى تعزيز التعاون على المستوى الوطني والمحلي، لوضع نهج جديد شامل طموح لتجديد المساهمات المحددة وطنياً.

كما توفر ((CHAMP)) آلية لجمع أفضل الأفكار الخاصة بالعمل المناخي على المستوى المحلي، وتهدف إلى أن تكون الجولة المقبلة من وضع الأهداف المناخية الوطنية أكثر طموحاً واحتواءً للجميع.

وقالت آن هيدالغو، عمدة باريس: ((أتوجه بالشكر لأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ولمعالي الدكتور سلطان الجابر، ولمايك بلومبيرغ، لالتزامهم تقديم الدعم المطلوب لرؤساء المدن، إذ إن تحقيق أهداف اتفاق باريس، يتطلب إسهامهم الفاعل، وما تحقق في هذه القمة يمثل نجاحاً كبيراً، وأدعو جميع زملائي إلى الانضمام إلينا)).

وأوضح التقرير التجميعي للحصيلة العالمية الصادر هذا العام، الحاجة إلى التعجيل في رفع سقف الطموح المناخي، وتحسين العمل متعدد المستويات.

وكانت أكثر من 1000 مدينة قد اشتركت في حملة ((السباق نحو الصفر)) التابعة للأمم المتحدة، بالتزام جماعي خفض الانبعاثات بـ 1.4 غيغا طن سنوياً بحلول العام 2030. ويعد ((تحالف من أجل شراكات متعددة المستويات عالية الطموح)) حافزاً على تعزيز هذه المساهمات وتسريع العمل المحلي.

ويمثل التحالف من أجل الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح ((CHAMP))، طريقة جديدة تحتوي الجميع لتشكيل المساهمات الطموحة المحددة وطنياً والقابلة للتنفيذ، وسيعمل مؤتمر الأطراف المقبل، على تشجيع الدول على دعوة حكوماتها المحلية، من أجل إعداد وتقديم خطط مناخية مدخلات للمساهمات المحدثة والمحددة وطنياً.

ودعماً لهذا النهج، أعلن مايك بلومبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بطموحات وحلول المناخ، عن التزام جديد بقيمة 65 مليون دولار، ضمن خطوة تهدف لتعزيز دعمه طويل الأمد للعمل المناخي المحلي، لخفض الانبعاثات في جميع أنحاء العالم.

وبدعم من مؤسسة بلومبرغ الخيرية، سيوفر التمويل دعماً بالغ الأهمية لشبكات المدن الرائدة، وتوسيع نطاق البحوث وتوفير البيانات، وتعزيز القدرة على تمويل المناخ المحلي، وبهذا الإعلان يرفع مايك بلومبرغ قيمة التزاماته بدعم المدن لخفض الانبعاثات إلى أكثر من 650 مليون دولار.

وقال مايك بلومبرغ: ((في العام 2015 وبعد عقود من التهميش، حضر رؤساء البلديات مؤتمر الأطراف في باريس ودعوا القادة المحليين للتوقيع على اتفاق عالمي المرة الأولى)).