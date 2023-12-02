‏إطلاق «ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز» لتسريع وتيرة العمل المناخي

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تحرص رئاسة ((COP28)) على تفعيل مشاركة كافة القطاعات في جهود العمل المناخي العالمي، لبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض، وضمان الازدهار الاقتصادي للجميع.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة ((COP28)) والمملكة العربية السعودية، أمس، ((ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز))، وهو ميثاق عالمي يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.

وقع على الميثاق حتى اليوم 50 شركة، تمثل أكثر من 40 % من إنتاج النفط العالمي، وتشكل شركات النفط الوطنية أكثر من 60 % منها، وهو أكبر عدد من شركات النفط الوطنية يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.

ورحب معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، بإطلاق الميثاق، ووصفه بأنه خطوة أولى مهمة ومبادرة رائدة، تشهد انضمام عدد كبير من شركات النفط الوطنية لأول مرة إلى مبادرة الحياد المناخي 2050، وشدد معاليه، على ضرورة قيام كافة شركات القطاع بالبناء على هذه الخطوة وتكثيف جهودها للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتحديد مستهدفات أكثر طموحاً للوصول إلى الحياد المناخي.

وأشار معاليه، إلى التزام رئاسة COP28 باحتواء الجميع واتباع أعلى معايير الشفافية، وضرورة تضافر جهود كافة الشركات والقطاعات في العمل المطلوب، وتبني ذهنية إيجابية عملية مع التركيز على خفض الانبعاثات، وتطبيق مبادئ الإشراف والمتابعة لإحراز تقدم ملموس في العمل المناخي. وأكد معاليه، حرص رئاسة المؤتمر على تقديم خطة عمل واضحة لقطاع النفط والغاز، للوصول إلى الأهداف المناخية المنشودة منه.

وتلتزم الدول الموقعة على الميثاق باتباع مجموعة من الإجراءات في عملياتها التشغيلية، بهدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050 أو قبله، وإزالة انبعاثات غاز الميثان، ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030.

واتفقت الشركات المنضمة للميثاق على الاستمرار في اتباع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في القطاع لخفض الانبعاثات، واتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية، التي تشمل الاستثمار في منظومة الطاقة المستقبلية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الكربون، وتعزيز التعاون واتباع مبادئ الشفافية والمتابعة والرصد والتحقق بشكل مستقل من انبعاثات غازات الدفيئة، وتقييم التقدم المحرز لخفض الانبعاثات، واعتماد أفضل الممارسات العالمية لتسريع عملية خفض انبعاثات العمليات التشغيلية، وصولاً إلى خفض انبعاثات جميع شركات القطاع بحلول العام 2030، وضمان أمن الطاقة.