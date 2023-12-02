طحنون بن زايد يبحث مع رئيسي كازاخستان وكولومبيا العلاقات الثنائية

التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي أمس ــ كلاً على حدة ــ غوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا وقاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان..

وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28)) الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه مع رئيسي كولومبيا وكازاخستان العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبلديهما وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة التنمية المستدامة. كما استعرض سموه مع ضيفي الدولة عدداً من القضايا المطروحة على جدول أعمال ((COP28)) وأهمية العمل من خلال المؤتمر للخروج بنتائج عملية تدفع مسار العمل المناخي الدولي لما فيه خير البشرية.

وأشاد الرئيسان بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) خلال كلمته في ((القمة العالمية للعمل المناخي)) بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم وأهميتها في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي وإيجاد حلو للتحديات المشتركة.