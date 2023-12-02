سهيل المزروعي: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ((حفظه الله))، تتبع نهجاً تعاونياً في مواجهة التحديات وخلق فرص للنمو عبر حرص سموه على تعزيز مكانة الدولة شريكاً فاعلاً ونشطاً في المجتمع الدولي.

جاء ذلك في جلسة جمعت معاليه بمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين من 29 دولة، والذي دشنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((رعاه الله)) في يوليو الماضي.

وهنأ معالي سهيل بن محمد المزروعي، المنتسبين باختيارهم في البرنامج الأول من نوعه في العالم، مشيراً إلى أن الزيارات الميدانية أتاحت لمنتسبي البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الاطلاع من كثب على النتائج التي حققتها الإمارات في سياق استراتيجياتها ومبادراتها لتحقيق التنمية الشاملة، ومشروعاتها الكبرى التي نفذتها في مجال الطاقة النظيفة وتصميم المدن العالمية المستدامة.

ونوه معاليه بأهمية هذه الزيارات في تعريف المنتسبين بنقاط القوة في التجربة التنموية الناجحة لدولة الإمارات، ودور السياسات الحكومية المرنة والاستباقية في تحقيق إنجازات نوعية شملت مختلف القطاعات وفق أعلى معايير الاستدامة.

عجلة النمو

وقال معالي سهيل المزروعي: نطمح من هذا البرنامج إلى تمكين الكفاءات والقدرات القيادية للتعامل مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، لتعزيز دوركم قياديين وعناصر فاعلة في تحريك عجلة التغيير والنمو في سبيل تحقيق التطور والازدهار في حكوماتهم، وهو ما سيعزز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة كلها.

وتطرق معاليه إلى أهمية تصميم المدن العالمية المستدامة، والترابط الوثيق بين التقدم في مجالات الطاقة، وتطوير البنى التحتية المتميزة، وأهمية ذلك في بناء مجتمعات تمتاز بالمرونة والاستدامة، كما شهدت الجلسة نقاشات في دمج مصادر الطاقة المتجددة، وتقنيات البنية التحتية الذكية، والوصول العادل إلى مصادر الطاقة، ودور البنى التحتية المبتكرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف معاليه: مع عام الاستدامة، وبدء أعمال مؤتمر ((كوب 28)) تقف الإمارات على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى، لمواصلة بناء شراكات جديدة وتعزيز القائم منها للمساعدة على تشكيل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عبر تعزيز الاستدامة والبيئة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

تطوير

واطلع منتسبو البرنامج في زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية سواء في الطاقة المستدامة، وأسواق المال، والبنية التحتية، والصناعة الوطنية، والفضاء والخدمات اللوجستية، والاقتصاد، والتحول الرقمي، وغيرها.

كما نظم البرنامج لقاءات حوارية مع قيادات وصناع قرار في القطاعات الحيوية، لتعزيز فرص تطوير مواهب المنتسبين وقدراتهم القيادية، إذ شكل البرنامج التوجيهي الذي قدمته خبرات إماراتية وعالمية للمنتسبين فرصة للتعلم، والمشاركة، واكتساب رؤى جديدة تثري منظور القادة الجدد عبر تحديد الأهداف والسعي نحو تحقيق الإنجازات.

يذكر أن البرنامج الدولي للمديرين الحكوميين، الذي تم تصميمه بالتعاون بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، المنضوي في مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومكتب التبادل المعرفي الحكومي، يهدف إلى تعزيز قدرة المنتسبين على استشراف المستقبل ومواكبة المتغيرات والاستجابة لها.

واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة، والاستعداد للتحديات المستقبلية للمجتمع، وتطوير السياسات والبرامج التي تعزز التنمية الشاملة والمستدامة.