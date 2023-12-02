منتدى الابتكار يستكشف توظيف الذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات المناخ العالمية

استعرض عدد من قادة التكنولوجيا من حول العالم خلال منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي الذي ينظم ضمن أعمال مؤتمر ((كوب 28)) .

مجموعة من الحلول المتقدمة القائمة على توظيف الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأقمار الصناعية والبيانات الضخمة والطاقة النظيفة لابتكار حلول نوعية لمواجهة تحديات المناخ العالمية.

وكشفت ((بريكثرو إنيرجي)) بالتعاون مع اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عن خطط لجمع 840 مليون يورو لتسريع تبني تقنيات التغير المناخي الناشئة.

شارك في سلسلة الجلسات النقاشية والحوارات المعرفية، التي نظمها المنتدى، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وبيل جيتس، مؤسس ((بريكثرو إنيرجي)) ورئيس مؤسسة بيل وميليندا جيتس، وآرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة ((آي بي إم))، وكيت براندت، مدير قسم الاستدامة الرئيسي في ((غوغل))، وإليزابيث جينز، مديرة وسفيرة خضراء عالمية في فورتسكيو ميتالز، وبراد سميث، نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس شركة مايكروسوفت العالمية.

نتائج

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء، خلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى، حرص حكومة دولة الإمارات على تجسيد فكر القيادة الرشيدة القائم على استشراف وتصميم حلول التحديات المناخية اعتماداً على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المستدامة، التي تواكب أهداف مؤتمر ((كوب 28)) الذي يجمع العالم لتشكيل معالم المستقبل وتصميم حلول مبتكرة لتغيير المشهد المناخي اعتماداً على التكنولوجيا.

وقال معاليه: ((إن دمج الذكاء الاصطناعي في الحلول المناخية يمثل ركيزة أساسية لإطلاق إمكانات ثورة تكنولوجية مدعومة بالمسؤولية البيئية تعزز الجهود للوصول إلى مستقبل مزدهر وبيئة مستدامة ومجتمعات معززة بالتكنولوجيا في الوقت ذاته)).

أهداف

وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ((كوب 28))، أن تطوير الحلول لدعم التحول العالمي في مجال الطاقة بالسرعة المطلوبة لتحقيق أهدافنا يتطلب تعاوناً دولياً غير مسبوق عبر مختلف القطاعات.

وعبر أمين عن فخره بجمع ((كوب 28)) أفضل وألمع العقول في عالم التكنولوجيا للبحث في الأهداف المشتركة لتحقيق التقدم في المجال المناخي وضمان توظيف التكنولوجيا وتفعيل الدور التقني في تنفيذ السياسات والقرارات.

حلول ذكية

وتناولت الجلسة النقاشية التي شارك فيها معالي عمر بن سلطان العلماء، وآرفيند كريشنا، الرئيس التنفيذي لشركة ((آي بي إم))، أهمية تطوير الحلول البيئية المستدامة القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي ودور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على المستوى العالمي في تطوير تكنولوجيا مبتكرة تحافظ على استدامة البيئة، ومشاركة الخبرات والممارسات الناجحة، وكيفية تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والمحافظة على البيئة.

وتحدثت كيت براندت، مدير قسم الاستدامة الرئيسي في ((غوغل))، عن النتائج المحتملة بعيدة المدى للعمل البيئي، وتناولت دراسات حالة توظف الذكاء الاصطناعي لإدارة الشبكة الكهربائية، بينما أعلنت ((غوغل)) عن إطلاق النسخة التجريبية لأداة ((GeoMap)) وهي أداة استكشاف الطاقة الجيوثيرمالية الأولى من نوعها، التي تركز على توسيع استخدام هذا النوع من الطاقة في جميع أنحاء العالم.

واختتم بيل غيتس، مؤسس ((بريكثرو إنيرجي)) ورئيس مؤسسة بيل وميليندا غيتس، الفعالية بجلسة نقاشية مع إريك تون، الرئيس التنفيذي لـ((بريكثرو إنيرجي))، وإيمي هاردر، الرئيس التنفيذي لـ((Cipher)) تناولت فرص وتحديات حلول التغير المناخي. وقال بيل غيتس: إن تقليل التكلفة الإضافية الخضراء خطوة أساسية لتبني تقنيات التغير المناخي على نطاق واسع.

وخلال منتدى الابتكار في مجال التغير المناخي، كشفت ((غوغل)) و((بريكثرو إنيرجي)) عن مشاريع جديدة تهدف إلى تسريع تطوير التكنولوجيا النظيفة لدعم التحول إلى الطاقة الخضراء، كما أعلنت ((بريكثرو إنيرجي)) إلى جانب اللجنة الأوروبية والبنك الأوروبي للاستثمار عن خطط لجمع ما يصل إلى 840 مليون يورو لتسريع تبني تقنيات التغير المناخي الناشئة.