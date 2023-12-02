123 دولة توقّع على «إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة»

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس ((كوب 28))، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في الإمارات، تحرص رئاسة ((كوب 28)) على دعم جهود العمل المناخي، الهادفة إلى الحفاظ على الصحة وتحسينها في جميع أنحاء العالم، سعياً إلى ضمان جودة حياة أفضل للبشر، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق رئاسة ((كوب 28))، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ((إعلان كوب 28 بشأن المناخ والصحة))، والذي وقعت عليه 123 دولة، خلال القمة العالمية للعمل المناخي، قبل يوم واحد من انطلاق ((يوم الصحة))، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: إن تداعيات تغير المناخ تؤثر في الجميع، وهي من أخطر التهديدات لصحة البشر في القرن الحادي والعشرين، وبدأت الحكومات بإدراج موضوع الصحة ضمن العناصر الأساسية في العمل المناخي، وهذا الإعلان يبعث برسالة قوية تدعو إلى ضرورة خفض الانبعاثات، وتعزيز تضافر الجهود لدعم المنظومات الصحية في كافة الدول.

منظومات صحية

ويتضمن الإعلان إقرار الحكومات لأول مرة بضرورة حماية المجتمعات، وإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء وتفشي الأمراض المعدية.

ويستهدف الإعلان تسريع العمل المناخي، الذي يسعى لحماية صحة البشر من التداعيات المتزايدة لتغير المناخ، حيث أُطلق الإعلان خلال انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي، التي تجمع قادة العالم في بداية أعمال ((كوب 28)).

وتلقى الإعلان دعماً من عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، منها البرازيل ومالاوي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وهولندا وكينيا وفيجي والهند ومصر وسيراليون وألمانيا، حيث يدعم الإعلان الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المتعلقة بوقوع 9 ملايين حالة وفاة سنوياً في العالم، نتيجة لتلوث الهواء، وتعرض أكثر من 189 مليون فرد لأحداث ناتجة عن ظواهر الجو القاسية.

شكر

وقال الدكتور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: تؤثر أزمة المناخ في مختلف جوانب الحياة، ومن أهمها الصحة، ورغم ذلك فقد تم إهمال هذا الجانب، ضمن المفاوضات المناخية، ولفترة طويلة، وتشكر منظمة الصحة العالمية الإمارات على جعل الصحة أولوية رئيسة، ضمن ترؤسها لمؤتمر الأطراف.

كما نرحب بهذا الإعلان، الذي يؤكد على الحاجة لبناء أنظمة صحية منخفضة الكربون، وقادرة على التكيف مع المناخ، لحماية صحة الكوكب والبشر، على حد سواء.

من جانبه، أكد لازاروس شاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، إحدى الدول الموقعة على الإعلان، أن تزايد تداعيات تغير المناخ، يُؤثر سلباً في صحة المجتمعات ورفاهها.

وأضاف أن مالاوي عانت هذه التداعيات بشدة، حيث أدت الظروف المناخية القاسية إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين، وتفشي الأمراض المعدية، التي قتلت آلافاً آخرين، وطالب العالم، من خلال ((كوب 28))، بتحديد مسار أوضح، يُركز على الاستثمار في صحة البشر ورفاههم، ويضمن تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، نحو مستقبلٍ أكثر صحة للبشر.

ويغطي الإعلان مجموعة من مجالات العمل المناخي والصحي، منها إنشاء منظومات صحية مرنة مناخياً، ومستدامة ومنصفة، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات، وتحقيق أقصى استفادة من العمل المناخي لتحسين الصحة، وزيادة التمويل للحلول المناخية والصحية.

حيث التزم الموقعون على الإعلان، بإدراج المستهدفات الصحية ضمن خططهم الوطنية للمناخ، وتحسين سُبل التعاون الدولي لمعالجة المخاطر الصحية لتغير المناخ، في مؤتمرات الأطراف القادمة.

10 مبادئ

ونظراً لأهمية التمويل في نجاح الإعلان، توصلت رئاسة ((كوب 28))، بالتعاون مع كل من ((الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا)).

وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة روكفلر، ومنظمة الصحة العالمية، إلى عشرة مبادئ بشأن تعزيز تمويل العمل المناخي والصحي، وجمع تعهدات تمويل جديدة وإضافية، وتعزيز الابتكار من خلال المشاريع القادرة على إحداث تغيير جذري، وتطبيق طرق العمل الجديدة التي تشمل قطاعات متعددة.

وحظيت مبادئ ((كوب 28)) الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية، بتأييد أكثر من 40 شريكاً تمويلياً ومنظمة مجتمع مدني، ما يؤكد زيادة التعاون بين الممولين، وتنامي زخم الدعم المستدام لحلول تحديات المناخ والصحة.

كما رحب الإعلان بالتعهدات المالية الصادرة من عدد من الجهات المعنية، من بينها حكومات وبنوك تنموية، ومؤسسات متعددة الأطراف، وجمعيات خيرية، ومنظمات غير حكومية، بتوسيع استثماراتها في حلول المناخ والصحة، حيث قدمت هذه الجهات التزاماً جماعياً بتخصيص 3.7 مليارات درهم (مليار دولار)، لمعالجة الاحتياجات المتزايدة للجانب الصحي من أزمة المناخ.

وكان من أبرز هذه التعهدات المالية الجديدة، منها تمويل بقيمة 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار) من ((الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا))، و370 مليون درهم (100 مليون دولار) من ((مؤسسة روكفلر))، لتوسيع نطاق الحلول المناخية والصحية، وما يقرب من 200 مليون درهم (54 مليون دولار) من حكومة المملكة المتحدة.

حلول مناخية

وأكدت مافالدا دوارتي الرئيسة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر، في حديثها عن ((مبادئ كوب 28)) الإرشادية لتمويل الحلول المناخية والصحية، التي صدرت في وقت بالغ الأهمية في نضال البشرية ضد تغير المناخ، وتوقعت أن يؤدي إنشاء وتنفيذ هذا الإطار الشامل والأكثر إنصافاً، إلى فوائد اقتصادية شاملة، نتيجة زيادة تركيز التمويل المناخي على تحسين الصحة.

ويأتي الإعلان عن التعهدات المالية خلال القمة العالمية للعمل المناخي، التي عقدت في يومي 1 و2 ديسمبر، ضمن مجموعة من تعهدات رئاسة ((كوب 28))، أكدت فيها ضرورة الحد من التداعيات الصحية لتغير المناخ في قطاع الصحة وخارجه.

كما تضمنت مبادرات تستهدف تسريع خفض انبعاثات منظومة الطاقة بنسبة 43% على الأقل، خلال السنوات السبع المقبلة، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

ويشهد ((يوم الصحة)) في ((كوب 28))، الذي يعقد اليوم، اجتماعاً وزارياً بشأن المناخ والصحة، لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، ومن المتوقع حضور وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، ودعت رئاسة ((كوب 28)) جهات التمويل المناخي والصحة العالمية، وبنوك التنمية، والدول، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، للاستجابة إلى احتياجات الدول وأولوياتها التي تناولها ((كوب 28))، بالتزامن مع تحفيز المساهمات المالية المخصصة لحماية وتعزيز صحة البشر.