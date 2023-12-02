رئيس الدولة يبحث مع قادة عدد من الدول تعزيز العلاقات والقضايا الإقليمية والدولية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، عدداً من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي.

جاء ذلك في إطار اجتماعات سموه المكثفة، التي يجريها مع القادة والمسؤولين على هامش المؤتمر، وبحث سموه خلال لقائه- كلاً على حدة- مع لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الصديقة وأندجي دودا رئيس جمهورية بولندا، وغوستافو بيترو أوريغو رئيس جمهورية كولومبيا، وشوكت مير ضيايف رئيس جمهورية أوزبكستان الصديقة، وجورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية.

، إضافة إلى إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودولهم الصديقة، وسبل دفعها إلى الأمام في مختلف المجالات خاصة المجالات التنموية، إضافة إلى بعض القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.







كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة مع الضيوف القضايا المطروحة على ((COP28))، وأهمية العمل الجماعي من خلال المؤتمر، للخروج بنتائج عملية ومؤثرة، تمثل دفعاً قوياً لمسار العمل المناخي الدولي، في ظل التداعيات الخطيرة لتغير المناخ على العالم أجمع.

وأشاد القادة ورؤساء الوفود، خلال هذه اللقاءات بالمبادرة، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته في القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تمثله هذه المبادرة من أهمية في سد فجوة التمويل في مجال العمل المناخي العالمي.

وتناول لقاء صاحب السمو رئيس الدولة والرئيس الكولومبي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، والارتقاء بها إلى آفاق أرحب خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ضوء إنجاز البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة فيما بينهما تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، لتكون الاتفاقية الأولى لدولة الإمارات مع دولة من دول أمريكا الجنوبية، والأولى من نوعها بين دولتين في منطقة الخليج العربي وأمريكا الجنوبية. وتدشن هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة، والتعاون الاقتصادي النوعي بين البلدين.







واستعرض الجانبان التعاون بين البلدين في مجال العمل البيئي والمناخي، خاصة أن كولومبيا تعد من أكثر دول العالم على صعيد التنوع البيولوجي.











