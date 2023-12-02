«بريبتوال» تنظم تجمعاً غير مسبوق لصانعي الساعات الفاخرة في دبي

أعلنت ((بريبتوال غاليري Perpétuel Gallery)) الوجهة المتخصصة لعشاق صناعة الساعات، عن نجاح معرضها الذي أقامته مؤخراً في دبي لمدة 5 أيام وبرز من خلاله قمة الحرفية في عالم صناعة الساعات الفاخرة، وجمع معرض ((بريبتوال)) مجموعة من الحرفيين، مما خلق تجربة فريدة للخبراء وعشاق جمع الساعات على حد سواء.

وتميز الحدث بتجمع استثنائي لأساتذة صناعة الساعات الفاخرة، وهو تجمع نادر يضم ''روجر سميث''، و''كرايون''، و''ليدرير''، و''ديريك برات'' من ''لوكا سوبرانا''، و''فيونا كروجر''، و''سيمون بريت''، و''لو رون''، و''أوسسيلون''، و''سينجر ريماجيند''، و''أوفريه''، و''أتيليه دو كرونومتري''. سيجتمع هؤلاء الأعلام في الصناعة تحت سقف واحد في معرض Perpétuel في مركز دبي المالي العالمي، مما يجعلها فرصة فريدة لعشاق الساعات لمشاهدة تألقهم المشترك. ويعد المعرض احتفالاً بفن صناعة الساعات الفاخرة، مع برنامج منسق يتضمن جلسات نقاشية، وكشفاً حصرياً عن ساعات محدودة الإصدار، وفرصة استثنائية للتواصل مع بعض أبرز صانعي الساعات المستقلين في العالم.

ويعتبر معرض ((بريبتوال)) الأول من نوعه في المنطقة الذي يستضيف فعالية بهذا الحجم، كتكريم للقطع النادرة والفريدة من نوعها. والذي ضم أيضاً متاجر مؤقتة لـ''سينجر ريماجيند''، و''تشارلز سيمون''، و''بوريجارد''، مما منح الحاضرين الفرصة لاستكشاف واقتناء هذه الإبداعات الاستثنائية بشكل مباشر.

وكشف ((بريبتوال)) عن ساعة ''فيونا كروجر'' ذات الإصدار المحدود، 'Fracture'، حيث ستعرض تصاميم '' كروجر'' المتقدمة التي تتجاوز حدود صناعة الساعات المعاصرة.

المعرض منصة لكل من هواة جمع الساعات والخبراء وعشاق الفخامة، مما وفر للجميع فرصة لتقدير واقتناء الساعات الاستثنائية ورحلة مميزة إلى عالم صناعة الساعات الفاخرة.

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