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2.3 مليار دولار إيرادات سوق القهوة بالإمارات 2023

12/2/2023 7:26:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال سعود النعيمي رائد الأعمال الإماراتي: (( تُظهر الإحصائيات الحديثة أن إيرادات سوق القهوة في الإمارات خلال عام 2023 تُقارب 2.3 مليار دولار. وتعد رؤية الإمارات المتمثلة في أن تصبح رائدة عالمياً في صناعة القهوة والشاي عاملاً حيوياً في دعم أهدافنا.

ويعزو النعيمي نمو سوق القهوة في الإمارات إلى التوسع الحضري المتزايد، وقد لمسنا أيضاً زيادة في معدلات استهلاك مجموعة متنوعة من منتجات القهوة والمشروبات الساخنة)).

جاءت تصريحات النعيمي بمناسبة إعلان شركة ((كوفي ديسك)) عن خططها لتوسيع نطاق عملياتها التجارية في المنطقة.

وأضاف النعيمي: ((في سياق جهودنا المتواصلة لتقديم تجهيزات ومنتجات قهوة عصرية إلى الإمارات، يسرنا أن نعلن عن توسع خدماتنا في المنطقة ويؤكد التجاوب الطيب من جانب عملائنا على تقديرهم لالتزامنا وللتغييرات التحويلية التي نطمح إلى جلبها لمجتمع القهوة)).

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