جائزة لعلاج مشكلة المجتمعات المسنة

تواجه الحكومات عبئاً متزايداً بسبب مشكلة المجتمعات المُسنة، لذلك، جاءت فكرة إطلاق مسابقة لتشجيع الإنجازات التكنولوجية، التي تساعد على العيش لفترة أطول وبصحة أفضل.

وتقدم إكس برايز، وهي مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، جائزة 101 مليون دولار، وهي أكبر جوائزها على الإطلاق، لفِرق البحث التي يمكنها إثبات تطوير علاجات لاستعادة وظائف العضلات والمخ والجهاز المناعي للأشخاص بين 65 و80 عامًا.

وسيحتاج العلماء إلى إثبات أن علاجاتهم بإمكانها أن تؤدي إلى تحسن يعادل تأخير الساعة البيولوجية بما لا يقل عن 10 سنوات، مع هدف نهائي يصل إلى 20 عامًا. ويجب ألا يستغرق العلاج سوى عام واحد أو أقل، وستستمر المسابقة 7 سنوات.

وقال بيتر ديامانديس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة إكس برايز، إنه بما أن الناس يعيشون لفترات أطول، لكن ليس بالضرورة بصحة أفضل، فإن الحلول الفعالة تعزز الاقتصاد العالمي من خلال مساعدة المسنين على البقاء فترة أطول ضمن قوة العمل.

وأضاف : ((تعمل الحكومات تحت ضغط بسبب ضرورة التعامل مع تبعات اعتلال السكان وعدم الوصول إلى السبب الجذري)).

وقدّرت دراسة لكلية لندن للأعمال وجامعتا أوكسفورد وهارفارد، أن تمديد الحالة الصحية الجيدة للسكان لمدة عام واحد يساوي 38 تريليون دولار للاقتصاد العالمي.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فمن المتوقع بحلول 2050 أن يتجاوز عمر واحد من كل 5 أشخاص 60 عامًا وهذا المؤشر سيعني رفع تكاليف الرعاية الصحية وخفض الإنتاجية ما لم يتم إحداث تحسينات على ما يسمى بفترة العمر الصحي، وهي الفترة التي يمكن فيها اعتبار أن الشخص يتمتع بصحة جيدة.

وتشمل الجهات الراعية لمؤسسة إكس برايز كلاً من مؤسسة هيفولوشن غير الربحية وصندوق سولف إف إس إتش دي لتمويل المشاريع الخيرية. ويستثمر صندوق سولف في الأبحاث المتعلقة بنوع من ضمور العضلات أصيب به تشيب ويلسون، مؤسس ((لولوليمون)) للملابس الرياضية وهو من كبار المتبرعين للجائزة.

وقال ديامانديس إنه يأمل أن تساعد المسابقة على اهتمام أكبر للمزيد من الأشخاص بعلوم مكافحة الشيخوخة ورفع مكانتها، مشيرًا إلى أن إكس برايز التي ظهرت إلى النور 1996 لعبت دورًا مهمًا في وضع أسس قطاع الفضاء التجاري.

ورغم ضخ مليارات الدولارات في أبحاث إطالة العمر، حيث شارك في تمويلها مليارديرات التكنولوجيا مثل جيف بيزوس مؤسس أمازون، إلا أن العلماء لا يزالون يواجهون تحديات هائلة في تحقيق إنجازات تطبيقية ولا تعترف الهيئات التنظيمية للصحة بالشيخوخة كمرض، وقد يكون من الصعب تتبع تقدم العلاج دون الانتظار لسنوات لرؤية تأثيره على متوسط العمر المتوقع.

وقال ديامانديس ((نأمل أن تساعد مؤسسة إكس برايز في تشكيل الإجراءات التنظيمية المستقبلية)) وتابع: ((لم تكن هناك قوانين ولوائح تخص رحلات الفضاء الخاصة عندما أعلنت عن جائزة إكس برايز لرحلات الفضاء)).

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وإكس سبيس، أطلق عام 2021، بالاشتراك مع ماسك فاونديشن، جائزة بقيمة 100 مليون دولار للمساعدة في تطوير حلول لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.

كما تبرع تشيب ويلسون بـ 25 مليون دولار لمؤسسة إكس برايز، وقال ديامانديس إن مؤسس لولوليمون أراد أن تكون قيمة الجائزة أكبر من قيمة ((جائزة إيلون ماسك... لذا جعلنا قيمتها 101 مليون دولار)).

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