الجهود التنموية تحوّل تركيزها إلى المناطق الحضرية

جلبت جائحة ((كوفيد 19)) المعاناة والوبال لنطاق واسع وأجزاء عدة من العالم، لكنها في الوقت نفسه ساعدت على خلق فرص اقتصادية جديدة للفقراء من الشباب في التجمعات الحضرية غير الرسمية مترامية الأطراف في كينيا.

وحسبما توضح نياغاكي غيتشيا مديرة المركز الإقليمي لأفريقيا لدى ((تيم فور تك)): ((واحد من الآثار الجانبية، كان التكنولوجيا التي فتحت المجال أمام الحصول على وظائف في أي مكان حول العالم)). و((تيم فور تك))، هي منظمة غير ربحية تموّل عمليات التدريب لمساعدة ذوي الدخل المنخفض على إيجاد وظائف، بما في ذلك العمل عن بُعد.

كذلك يرى مسؤول تنفيذي آخر لمؤسسة خيرية، وهو بيريز ويري مدير ((نكست ستبس فاونديشن))، إمكانات قوية في الوظائف الرقمية لانتشال الأشخاص من هوّة الفقر. والمؤسسة تساعد في تدريب الشباب من ذوي الإعاقات في تنزانيا وكينيا. وقال ويري: ((التكنولوجيا تغيّر قواعد اللعبة، فتتيح للأشخاص العمل أينما كانوا)). وتابع: ((المهارات التي نوفرها تساعد الشباب شديدي التهميش في أفريقيا على العمل عن بُعد، لصالح شركات في سان فرانسيسكو)).

ومع ذلك، أشارت غيتشيا إلى صعوبة في إعداد الشباب لعالم العمل، حتى بين الطلاب المتمتعين بامتيازات في المدارس الخاصة للنخبة في البلاد.

وأردفت: ((يتخرج الكثير من الطلاب بدرجات جيدة حقاً على الورق، لكنهم ليسوا قادرين على الحصول على وظائف، لافتقارهم للمهارات الاجتماعية التي تمكنهم من معرفة كيفية البدء في إيجاد وظيفة، أو سبر أغوار السوق، أو تسويق أنفسهم. إنهم يفتقدون للكثير)).

وفي حين تركّز برامج كثيرة تهتم بالشباب في البلدان الأفقر على معالجة الفقر بالمناطق الريفية، وتحسين الرعاية الصحية، هناك تركيز آخذ في الازدياد على أهمية برامج التعليم في المناطق الحضرية. وتهدف هذه البرامج إلى توفير الوظائف اللازمة للرفاهية النفسية والجسدية على المدى الطويل.

وقالت ألين رحباني المديرة الفنية لدى منظمة ((وورلد فيجن)) الخيرية: ((ركزت أعمالنا في مجال التنمية الاقتصادية، إلى حد كبير، على المشروعات الزراعية بالمناطق الريفية، لكننا بدأنا بالاتجاه نحو المدن، لأن الفقر وأوجه الضعف هناك آخذة في الازدياد))، وأضافت: ((نبحث في كيفية دعم الشباب ليصبحوا رواد أعمال)).

وطوال 12 شهراً مضت، سلّطت سلسلة ((مدن مزدهرة)) من إنتاج ((فايننشال تايمز))، الضوء على بعض من الابتكارات في التخطيط الحضري والصحة، الرامية إلى تمكين الشباب. لكن في العام المقبل، ستتطلع السلسلة إلى استكشاف منافع وتفاعلات برامج الرفاه والتعليم والتوظيف، عبر تسليط الضوء على المشروعات في تنزانيا والهند وكولومبيا، ودول أخرى.

وعلى حد قول السير كاري كوبر أستاذ علم النفس التنظيمي والصحة لدى كلية مانشستر للأعمال: ((إذا كانت لديك قوى عاملة بحال صحية جيدة، فستعود بالنمو الاقتصادي على أرباب الأعمال. وإذا منحت الناس عملاً، فإنه يمدهم بالأمن والاستقرار. من شأن الأمر أن يكون مشجعاً للغاية، وسيمنحهم إدراكاً بغايتهم، وثقة بالنفس وصحة نفسية جيدة)).

ويركز صنّاع السياسات على صنع فرص عمل للشباب. وفي مؤتمر في أديس أبابا، عقدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا مؤخراً، سلّط أعضاء بلجنة الشباب الضوء على أهمية ريادة الأعمال، لكنهم أعربوا عن إحباطهم بسبب العراقيل، التي تشمل فجوة المهارات، ومحدودية الوصول للتمويل والأسواق، فضلاً عن استبعادهم عند صنع السياسات. وتشهد المناطق الأكثر ثراءً، نقاشات حول نهج ينطوي على دمج المشكلات الاقتصادية، بجانب المسائل الصحية والتخطيط الحضري.

ودعت شبكة المدن الصحية الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مؤخراً، إلى تجديد التركيز على ((النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، المُستوحى من القيادة الاستباقية للمدينة، وتكريس رفاه القوى العاملة)).

تجدّر الإشارة هنا إلى جهود أخيرة لربط التعلم في المدارس بالتوظيف والبيئة الحضرية. وعلى سبيل المثال، يسعى مشروع ((فيلنيوس مدرسة)) إلى فتح فصول دراسية، ودمج طلاب في مدينتهم الأم، مع تلقينهم دروساً في الشراكة مع المؤسسات والشركات والمنظمات التي تتخذ من العاصمة الليتوانية مقراً لها. ويجد الكثيرون حاجة لتركيز أكبر على التعليم والوظائف لدعم الرفاه.

وأفاد دييجو أنجيل-أوردينولا كبير الاقتصاديين للمهارات وتنمية القوى العاملة لدى البنك الدولي: ((الاستثمار في رأس المال البشري بين الشباب وصغار البالغين، يحقق عوائد عالية وإيجابية على مدى الحياة. ونحن بحاجة لبرامج تدريبية على نطاق واسع لذوي المهارات الضعيفة، ولغير المرتبطين ببرامج على مستوى أعلى، تركز على الابتكار وريادة الأعمال.

وأضاف أن أكثر البرامج فعالية هي التي ((توفر نهجاً شاملاً يركز على المهارات ذات الصلة بسوق العمل، والمهارات العقلية المعرفية التي يزداد الطلب عليها، بما في ذلك التواصل والتفكير الانتقادي)).

لكن هناك تحديات عدة، منها نقص التمويل، وتوفير برامج تدريبية عالية الجودة، وكذا غياب الدعم للمدرسين، علاوة على فقر المهارات ((التأسيسية)) الأساسية في المدارس وبين جموع العاملين، بما في ذلك معرفة الحساب والقراءة والكتابة. وحتى بالنسبة للمنتمين للتعليم العالي، أشارت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ((إديوكيشن صب ساهارن أفريكا)) غير الربحية، إلى ((فجوة هائلة في المهارات بين ما تقدمه الجامعات وما تتطلبه سوق العمل)).

وفي ضوء ارتفاع معدل فشل الشركات الناشئة، ثمة قيود على ريادة الأعمال، كونها مصدراً للوظائف الجيدة، وينطبق الأمر أيضاً على التكنولوجيا الرقمية. مثال على ذلك، شركة ((أنديلا)) للبرمجة، التي اضطرت إلى إغلاق مراكزها التدريبية في أفريقيا، وتسريح مئات العاملين بين 2019 و2020. فقد واجهت الشركة صعوبة في الحفاظ على نموذجها المتمثل في دفع أجور للمطورين المبتدئين الذين تعلموا للعمل، مع وعود بحصولهم على وظائف ذات أجور جيدة في ما بعد.

وأوضحت غيتشيا من ((تيم فور تك)): ((ينشأ معسكر تدريب جديد كل بضعة أشهر، وتدعمه مجموعة مختلفة من الأشخاص، المشكلة الكبيرة تتمثل في الاستدامة)). وحذرت من انعدام الأمان، الذي تتسم به الكثير من الوظائف ذات الصلة بالتكنولوجيا في القارة، وأجورها الضعيفة، لافتة إلى أن الكثير من الأدوار، مثل إدارة المحتوى في شركات التواصل الاجتماعي، تنطوي على إجهاد عقلي هائل.

وكما هي الحال في المناطق الأكثر ثراء، أصبحت سوق العمل أمراً لا يمكن التنبؤ به، وعُرضة للتغير، استجابة للأتمتة. وربما يقوّض الذكاء الاصطناعي، عمّا قريب، الحاجة للكثير من المبرمجين، وكذلك مراكز التدريب لتمرينهم. وإذا كانت التكنولوجيا ساعدت على إيجاد فرص، فهي أيضاً خلقت مواطن الضعف.

وكما يقول أنجيل-أوردينولا: ((نحتاج للتركيز على المهارات التي لا يمكن أتمتتها، أو تلك التي يمكن إخضاعها للتعديل. وفي كل الأحوال، يتعين علينا أن نتعلم كيف نتعلم)).

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