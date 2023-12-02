متاعب الضرائب العالمية فوائد لقطاع التأمين

تعهدت الحكومات حول العالم بتشديد الجهود لمكافحة التهرب الضريبي، وهو ما أحدث طفرة في سوق التأمين ضد المنازعات المكلفة مع مصالح الضرائب.

ويشير سماسرة وشركات تأمين إلى أن 2023 سيكون عاماً قياسياً للتأمين ضد الضرائب، في ظل ارتفاع عدد الشركات الساعية لشراء البوالص التأمينية لمستويات قياسية، ومع ازدياد المال المتاح لتغطية خسارة الأحكام.

وفي بعض الحالات، بحسب سماسرة، تمكنت الشركات من شراء تأمين لتغطية مدفوعات ضريبية تزيد على مليار دولار، حال خسارتهم لنزاع ما أمام دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. ورغم مخاطر عمليات إنفاذ أكثر صرامة، لم تكن البوالص أقل ثمناً، وذلك لازدياد عدد شركات التأمين التي تدخل السوق.

وفي حين أن الشركات التي تدفع الضرائب قد تكون أكثر قلقاً بشأن تمحيص دائرة الإيرادات الداخلية حساباتهم، فإن شركات التأمين تراهن على عدم نجاح كل إجراءات الإنفاذ الإضافية، ما يعني حصولها على ربح جيد من البوالص بصفة عامة.

وقال بيل كيلوغ، مدير التأمين ضد الضرائب بأمريكا الشمالية لدى ((رايان ترانز أكشنال ريسك)): ((تتعرض الحكومات لضغوط شديدة لسد فجوات الموازنات، ونتوقع اتخاذها في بعض الحالات إجراءات أكثر صرامة مقارنة بما سبق. لذلك، قد يجد دافعو الضرائب أنفسهم في وجه الحاجة لتدقيق لحساباتهم)).

وتابع: ((ستكون هناك الكثير من النزاعات، ونعتقد أن دافعي الضرائب يتمتعون أحياناً بمواقف قوية للغاية وأن بإمكاننا مساعدتهم)).

ووفر قانون الحد من التضخم في العام الماضي، دائرة الإيرادات الداخلية، زيادة كبيرة بميزانيتها، بهدف تعزيز مراجعاتها لدافعي الضرائب من الشركات والأثرياء والشراكات الكبيرة. ورغم المحاولات المستمرة من جانب المشرعين الجمهوريين لاستعادة بعض من هذه الأموال، إلا أن الدائرة بدأت بالفعل في تعيين الآلاف بطواقم الإنفاذ الجدد.

وفي الوقت ذاته، تطرح الحكومات حول العالم قوانين جديدة، تستند إلى اتفاقيات ((تآكل القاعدة وتحويل الأرباح)) التي أقرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي بموجبها، تعهدت الدول الأعضاء بفرض حد أدنى لمعدل ضرائب عالمي بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسية. ويرمي ذلك إلى التصدي لممارسات التهرب الضريبي، مثل تحويل الأرباح إلى مناطق قضائية منخفضة الضرائب من خلال ترتيبات التسعير التحويلي وهياكل ضريبية داخلية أخرى.

وشجعت احتمالات نشوب مزيد من النزاعات مع السلطات، شركات التأمين، على تغطية نطاق أوسع من أكبر من المنازعات الضريبية، وذلك وفق مشاركين في السوق. وقد دفع ذلك بالتأمين الضريبي ليتخطى أصوله المتعارف عليها منذ أكثر من عقد والتحول تجاه أنشطة الدمج والاستحواذ ومشروعات الطاقة المتجددة.

واستخدم المنتج تاريخياً لضمان التخفيضات الضريبية اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة، على سبيل المثال، أو لحماية جهة مستحوذة من تفنيدات دائرة الإيرادات الداخلية للحسابات الضريبية لهذه الجهة والتي تمت على أساسها صفقة الدمج والاستحواذ.

وذكر سماسرة أن أقساط التأمين على كثير من هذه البوالص الأكثر بساطة استقرت عند مستويات تقل عن 3%، لأنها أصبحت أكثر ترسخاً. وأضاف السماسرة إن مزيداً من المنازعات الضريبية التي يصعب أكثر التنبؤ بها، وتلك التي تنطوي على مبالغ كبيرة، بإمكانها أن تكلف مضاعفات أكبر.

ويعتبر التأمين ضد الضرائب مبهماً، مقارنة بجوانب أخرى من سوق التأمين، وتحكم الحكايات والتجارب المتناقلة عملية جمع بيانات المتعلقة بالتسعير والتغطية. ويتردد دافعو الضرائب من الشركات عن الإعلان عن شرائها للبوالص. ومع ذلك، يتفق السماسرة والمؤمن لديهم على أن 2023 أكثر أعوامهم عملاً على الإطلاق.

وقال مارك ماكتيغ، اختصاصي التأمين ضد الضرائب لدى ((مارش))، إن عدد شركات التأمين المستعدة للتأمين ضد المخاطر الضريبية ازداد 5 أضعاف منذ انضمامه للشركة منذ ستة أعوام، لافتاً إلى سعي ((مارش)) ذاتها لتغطية عدد أكبر في 2023 مقارنة بأي عام مضى.

وأضافت ((مارش)) إن إجمالي طلبات التغطية التي بعثت بها للسوق بحيث يضعها الضامنون في اعتبارهم، بلغ 88 في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بإجمالي 71 في عام 2022 بالكامل، ما يشير إلى أنها تسير باتجاه تضاعفها منذ 2020.

ولفت ماكتيغ إلى انخفاض أقساط التأمين مع ((استخدام شركات تأمين جديدة للأسعار كأداة ليكون لها موطئ قدم في السوق))، لكن التحول الكبير التالي في التسعير ينتظر ما ستسفر عنه المواجهات مع السلطات الضريبية. وأضاف: ((سيحدد الزمن ما إن كنا انتقينا المخاطر الصحيحة ومقدار الخسائر التي تكبدناها)).

ويشدد موفرو خدمات التأمين ضد الضرائب أن السوق الآخذة في التوسع والازدهار لا تشجع الشركات على اتخاذ مواقف ضريبية أكثر جرأة، لكنها فقط تساعد في تعامل دافعي الضرائب مع عدم اليقين الجوهري الكامن في الحسابات المعقدة للضرائب.

وأردف ماكتيغ: ((لا أحد يرغب في التأمين ضد خطر اعتبرته دائرة الإيرادات الداخلية مصدراً محتملاً للضرر))، وتابع: ((لن يوفر أحد تأميناً ضد سياسات ضريبية صارمة، فليس هناك من يرغب في تشويه سمعة المنتج، أو يريد أن يدفع مقابل خسائر سيئة)). واتفق بيل كيلوغ مع هذه النقطة، قائلاً: ((لا نحاول أن نكون أعداء لدائرة الإيرادات، أو نحاول استفزاز الدب)).

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