تفاقم خسائر النفط عالمياً

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصل تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بضغط مخاوف تدهور الطلب. وتراجعت العقود الآجلة للنفط مع استيعاب المستثمرين نتائج اجتماع ((أوبك+)) الذي تضمن تخفيضات إنتاج طوعية وسط بيانات أظهرت ضعف القطاع الصناعي الأمريكي.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.45 % عند التسوية بنحو 1.98 دولار عند 78.88 دولاراً لتسجل خسائر أسبوعية 2 % وانخفض خام نايمكس تسليم يناير 2.5 % أو 1.89 دولار إلى 74.07 دولاراً وتمتد سلسلة خسائره عبر 6 أسابيع .
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