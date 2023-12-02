تفاقم خسائر النفط عالمياً

تواصل تراجع أسعار النفط الأسبوع الماضي بضغط مخاوف تدهور الطلب. وتراجعت العقود الآجلة للنفط مع استيعاب المستثمرين نتائج اجتماع ((أوبك+)) الذي تضمن تخفيضات إنتاج طوعية وسط بيانات أظهرت ضعف القطاع الصناعي الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 2.45 % عند التسوية بنحو 1.98 دولار عند 78.88 دولاراً لتسجل خسائر أسبوعية 2 % وانخفض خام نايمكس تسليم يناير 2.5 % أو 1.89 دولار إلى 74.07 دولاراً وتمتد سلسلة خسائره عبر 6 أسابيع .

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