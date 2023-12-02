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انتعاش الأسهم الأمريكية و«ستاندرد أند بورز» يحلق

12/2/2023 7:26:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع أول من أمس في ختام تداولات الأسبوع، مع تراجع عوائد السندات بعد تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن الإجراءات التي اتخذها صناع السياسة، دفعت أسعار الفائدة إلى المنطقة التقييدية، ما يجعلها تفرض ضغوطاً هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

وسجل مؤشر ستاندرد أند بورز أول من أمس أعلى مستوى إغلاق خلال العام ليبدأ شهر ديسمبر على ارتفاع، إذ عززت تصريحات جيروم بأول، وجهة النظر التي تفيد أن أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها. وحققت المؤشرات الثلاثة مكاسبها الأسبوعية الخامسة على التوالي بالنسبة المئوية.

وزاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 25.88 نقطة، بحسب بيانات أولية، أو ما يعادل 0.59 %، إلى 4593.68 نقطة، وربح مؤشر ناسداك المجمع 78.81 نقطة أو 0.55 % إلى 14305.03 نقاط، ومؤشر داو جونز الصناعي 294.28 نقطة، أو 0.82 % مرتفعاً إلى36245.57 نقطة.

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