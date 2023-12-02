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بريق الذهب يتوهج للأسبوع الثالث ويلامس 2090 دولاراً

12/2/2023 7:26:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصل صعود أسعار الذهب عالمياً الأسبوع الماضي وللأسبوع الثالث على التوالي بدعم تحصن المستثمرين بالمعدن الأصفر كملاذ آمن.

وعززت أسعار العقود الآجلة للذهب من مكاسبها عند تسوية تعاملات الجمعة، مع تقييم تصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير (الأكثر نشاطاً) عند التسوية، 1.6 % أو 32.5 دولاراً عند 2089.7 دولاراً للأوقية، لتحقق 3.25 % مكاسب منذ بداية الأسبوع. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- 0.35 % خلال التعاملات أول من أمس.

وقال جيروم باول، إنه يتوقع تباطؤ نمو الإنفاق والإنتاج العام المقبل، مع تلاشي تأثيرات الجائحة، ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي، التي تفرض حالياً ضغوطاً هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.

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