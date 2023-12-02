الإمارات وكولومبيا تنجزان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أنجزت دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها، بهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.

ووقّع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وجيرمان أومانيا وزير الصناعة والتجارة والسياحة في كولومبيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية بنجاح، تمهيداً لتوقيعها رسمياً في وقت لاحق، وبما يمهد الطريق لإبرام أول اتفاق تجاري ثنائي بين دولتين، إحداهما في منطقة الخليج العربي، والثانية في قارة أمريكا الجنوبية.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا، الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات. وبمجرد بدء تنفيذها، ستؤدي الاتفاقية إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على غالبية خطوط الإنتاج، وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية، والخدمات المالية، والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.

مزايا هائلة

وتعليقاً على إنجاز الاتفاقية، قال معالي الدكتور ثاني الزيودي: ((تعد كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية، ومصدراً رئيساً للقهوة، وبوابة للشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، للوصول إلى المزايا الهائلة التي توفرها المنطقة. وتوفر هذه الاتفاقية دفعة كبيرة للأعمال والعلاقات بين البلدين الصديقين، ونتطلع بعين التفاؤل للمزايا التي ستحققها. ومع بدء تنفيذ هذه الاتفاقية المهمة بعد توقيعها رسمياً، وإنجاز إجراءات دخولها حيز التنفيذ، سيستفيد القطاع الخاص من وجود ممر تجاري جديد بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، وهي أسواق حيوية، تضم أكثر من 800 مليون مستهلك)).

وأضاف: ((تعتبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030. وبينما نواصل بناء اقتصاد مرن ومتنوع، وقائم على المعرفة، فإن إقامة علاقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء الرئيسين، مثل كولومبيا، يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية)).

اتفاقية متوازنة

من جهته، قال جيرمان أومانيا: ((يسعدنا أن نعلن عن إنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا بنجاح، بعدما توصلنا إلى اتفاقية متوازنة، تعود بالنفع على البلدين، عبر تعزيز تبادل السلع والخدمات، مع تبني المعايير البيئية رفيعة المستوى، وترسيخ احترام التنوع البيولوجي، ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة)).

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكولومبيا بدأت رسمياً في عام 1976، مع افتتاح السفارتين في عامي 2011 و2012، ما أدى إلى ازدهار التجارة الثنائية، ووصولها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق حالياً.

وقد تجاوز حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وكولومبيا 380 مليون دولار في عام 2022. وفي النصف الأول من عام 2023، ارتفع حجم التجارة الثنائية غير النفطية بـ120 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

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