«دبي للتسوق» ينطلق الجمعة بعروض مبهرة

تنطلق يوم الجمعة المقبل فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، بباقة من الفعاليات الترفيهية والتسويقية غير المسبوقة وترسخ الإمارة وجهة عالمية للسياحة والسفر والتجزئة.

وعلى مدار 38 يوماً يتخللها أكثر من 170 من الفعاليات والتجارب التي لا مثيل لها يهدي المهرجان زوار الإمارة وسكانها أفضل التجارب والصفقات وتخفيضات هائلة على سلع ومنتجات مميزة في أنحاء المدينة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات الترفيهية والفنية الممتعة والجوائز القيمة لسعداء الحظ.

ويطلق مهرجان التجزئة المفضل في العالم حتى ختامه في 14 يناير 2024 مجموعة حصرية من العروض والتخفيضات المذهلة لأشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية على تشكيلة واسعة من المنتجات المتنوعة.

كما يطلق المهرجان، العديد من الفعاليات الترفيهية المشوقة، بما في ذلك الأسواق المؤقتة، وتجارب تناول الأطعمة والوجبات الفريدة، وعروض طائرات الدرون، والفعاليات الفنية، والمجسمات، والأحداث الرياضية المميزة، والسحوبات والجوائز الضخمة التي توفر فرص الفوز بجوائز قيمة منها شقة فاخرة، والعديد من السيارات وقسائم التسوق والمبالغ النقدية، إضافة إلى العديد من تجارب تذوق الطعام في أرجاء المدينة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز