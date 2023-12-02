27.6 % نمو رحلات «فلاي دبي» إلى 90 ألفاً

شغّلت ((فلاي دبي)) أكثر من 90 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال أول 10 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ70.68 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 27.57 %، بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة ((أو إيه جي)) الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لشركة ((فلاي دبي)) من يناير حتى نهاية أكتوبر بلغت 90.17 ألف رحلة موزعة بين 9256 رحلة خلال أكتوبر و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 رحلة في يناير

ونقلت فلاي دبي خلال فصل الصيف أكثر من 4 ملايين مسافر، بنمو وصل إلى 30 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط زيادة قدرها 22 % في عدد الرحلات التي قامت الشركة بتشغيلها، إذ شغلت خلال الصيف أكثر من 32,400 رحلة، وبلغت نسبة إشغال المقاعد 75 %.

ويضم أسطول ((فلاي دبي)) نحو 80 طائرة حديثة تخدم أكثر من 120 وجهة في 52 دولة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وتشغل رحلاتها إلى 85 وجهة من المبنى رقم 2 و33 وجهة من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي.

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