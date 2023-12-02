نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 55.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.

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