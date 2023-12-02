نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
تغلب نيوكاسل يونايتد على ضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة 55.
ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.
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