ردود فعل على قرعة بطولة أوروبا 2024 وماذا قالوا عن مجموعة الموت؟

أسفرت قرعة بطولة أوروبا (يورو 2024) عن مجموعة موت تضم إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا، كما حددت طرفي لقاء الافتتاح المقرر في 14 يونيو من العام المقبل.



فيما يلي ردود فعل على قرعة بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 التي أجريت في في هامبورج السبت

* المجموعة الأولى: ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا

- يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا

"ليست مجموعة الموت، لكنها مجموعة قوية ونتطلع لخوض منافساتها. الآن وقد تحدد منافسونا وتنتظرنا مباراة افتتاحية جيدة جدا أمام اسكتلندا أمام جماهير متحمسة من الجانبين. أعرف عددا من اللاعبين السويسريين والبرتغاليين وعملنا سويا في الماضي".

- ستيف كلارك مدرب اسكتلندا

"دائما ما سيكون الأمر مثيرا. (المجر وسويسرا) فريقان جيدان، إنها مجموعة جيدة ومتوازنة. ستكون المنافسة قوية. لدينا فكرة واضحة جدا عن كيفية الاستعداد. (البلد المضيف) سيكون عليه أن يستعد لاستقبال الكثير من الاسكتلنديين".

- ماركو روسي مدرب المجر

"كان من الممكن أن تكون القرعة أسهل وأصعب، لكن ليس هناك مجموعات سهلة أو مباريات سهلة في بطولة أوروبا. الألمان قطعا هم الأقوى في المجموعة، والاسكتلنديين أقوياء بدنية وسويسرا قوة بارزة على أرضية الملعب".

* المجموعة الثانية: إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وألبانيا

- لويس ديلا فوينتي مدرب إسبانيا

"إنها واحدة من أقوى المجموعات إن لم تكن الأقوى. لن تكون عبارات مبتذلة عندما أقول إننا نرى أن كل الفرق قوية، لكن بالطبع هذه المجموعة ستتطلب منا تقديم أفضل ما في جعبتنا".

- زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا

"إنها بحق أصعب مجموعة. لكننا نعرف هدفنا: عبور دور المجموعات".



- لوتشيانو سباليتي مدرب إيطاليا

"نعم، كان من الممكن أن تكون أفضل". كونك في التصنيف الرابع يجعلك تدرك أن هناك فرقا أمامك لكن لا ينبغي أن يصرفنا شيء عن إغفال حقيقة أننا إيطاليا. يصعب التكهن (بنتيجة المجموعة). مجموعة صعبة. كرواتيا فريق قوي ومخضرم. إسبانيا؟ يجب على من يحب الرياضة مواجهتها، مذاق التحدي والمقارنة، وإلا فأنت تفقد متعة كرة القدم".

* المجموعة الثالثة: سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا

- كاسبر هيولماند مدرب الدنمارك

"من الجيد أننا نعرف مجموعتنا ومنافسينا. يمكن للدنمركيين البدء بشراء تذاكر ثلاث مباريات رائعة ويمكننا أن نبدأ العمل".

- جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا

"تعرف أن الهدف هو تجاوز دور المجموعات. تنظر إلى صربيا برأس حربة مثل ألكسندر ميتروفيتش ثم عليك أن تتوخي الحذر وألا تفترض الكثير. نحن متحمسون للغاية للمشاركة في البطولة. نعرف التوقعات، نعتاد على مثل هذه المباريات الكبرى. نأمل أن نمنح مشجعينا أمسيات رائعة".



* المجموعة الرابعة: الفائز من الملحق (إما بولندا أو ويلز أو فنلندا أو إستونيا) وهولندا والنمسا وفرنسا

- رونالد كومان مدرب هولندا

"إنها مجموعة صعبة للجميع. لم أكن أحبذ مواجهة فرنسا، وربما لم تحبذ فرنسا مواجهة هولندا لأننا تواجهنا كثيرا ومن الجيد أن تواجه منافسين آخرين. لكن على أي حال، نحتاج لتقبل الأمر. هدفنا أن نفوز بالبطولة".

- ديدييه ديشان مدرب فرنسا

"منتخب التصنيف الثالث الذي سنواجهه هو هولندا... فزنا عليها في مباراتينا (في التصفيات) لكن ذلك يصعب المجموعة. واجهنا النمسا أيضا في النسخة الأخيرة من دوري الأمم ولم تكن سهلة. لا نعرف بعد المنافس الأخير. لكنها مجموعة صعبة".

* المجموعة الخامسة: بلجيكا وسلوفاكيا ورومانيا والفائز من الملحق (إما إسرائيل أو البوسنة أو أوكرانيا أو أيسلندا)

- إدوارد إيوردانيسكو مدرب رومانيا

"يجب على الرومانيين الانضمام إلى منتخبهم الوطني. بدأ المنتخب ينقعهم بقدراته. واستجابوا على الفور. ننتظر انضمامهم لنا في بطولة أوروبا ومعا يمكننا أن نسطر التاريخ".

* المجموعة السادسة: تركيا والفائز في الملحق (إما جورجيا أو اليونان أو قازاخستان أو لوكسمبورج) والبرتغال والتشيك

- روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال

"تمنحك المجموعة السادسة وقتا إضافيا قبل المباراة الأولى. فيما يخص المنافسين، دائما ما يكون الوضع صعبا. عدم وجود مدرب لمنتخب التشيك لغز في هذه المرحلة. فازت تركيا بمجموعتها على حساب كرواتيا وويلز. مستواها رائع وتنافسية للغاية".



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