اليابان تصدر تحذيرا من تسونامي بعد زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة الفلبين

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في وقت متأخر من يوم السبت تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" في مناطق واسعة على الساحل المقابل للمحيط الهادئ بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته الأولية 7.7 درجات بمقياس ريختر قبالة جزيرة مينداناو جنوب الفلبين.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في دافاو بالفلبين، لوحظ حدوث تسونامي يبلغ ارتفاعه /8 سنتيمترات/ عقب الزلزال الذي وقع الساعة 11:37 من مساء السبت بتوقيت اليابان(1437 بتوقيت جرينتش السبت)، حسبما ذكر مسؤول بوكالة الأرصاد الجوية اليابانية في مؤتمر صحفي في طوكيو في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل إن تحذيرا من حدوث تسونامي صدر أيضا في المناطق الساحلية في مقاطعتي سوريجاو ديل سور ودافاو الشرقية. وطلب من السكان المحليين في المناطق الإخلاء إلى مناطق مرتفعة.

أما بالنسبة لليابان، فقد يصل تسونامي بارتفاع متر واحد إلى جزيرة مياكو والمناطق المجاورة في أوكيناوا بالإضافة إلى محافظات أخرى، بما في ذلك آيتشي ومي وواكاياما وتوكوشيما وكوتشي وميازاكي، في وقت مبكر من يوم الأحد، حسبما ذكرت الوكالة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في البلدين.

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