-->

Sunday, 03 December 2023 08:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حماس: لن نتفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلا بشرط واحد

12/2/2023 7:26:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، السبت، إن الحركة لن تواصل التفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، إلا بعد إنتهاء الحرب في غزة.

وأشار العاروري، إلى أن ما بقي من الأسرى في غزة هم فقط جنود ورجال مدنيون خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "لا يزال هناك 15 امرأة وطفلان بين الرهائن المحتجزين لدى حماس.


وتوصلت إسرائيل وحماس، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأول مرة، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديد وقف إطلاق النار مرتين لفترة وجيزة. أفرجت حماس خلال وقف إطلاق النار عن 105 رهائن، من بينهم 14 ألمانيا، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا.

وتم استئناف القتال بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة بعد وقف إطلاق نار استمر سبعة أيام.

اقرأ أيضاً:

وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم ولن تسمح لحماس بالانتصار

نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة "حتى تحقيق كامل أهدافها"

حماس: لن نتفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلا بعد إنهاء الحرب على غزة





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02122023000110011019ID1107526106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث