حماس: لن نتفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلا بشرط واحد



قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، السبت، إن الحركة لن تواصل التفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، إلا بعد إنتهاء الحرب في غزة.

وأشار العاروري، إلى أن ما بقي من الأسرى في غزة هم فقط جنود ورجال مدنيون خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "لا يزال هناك 15 امرأة وطفلان بين الرهائن المحتجزين لدى حماس.



وتوصلت إسرائيل وحماس، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأول مرة، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديد وقف إطلاق النار مرتين لفترة وجيزة. أفرجت حماس خلال وقف إطلاق النار عن 105 رهائن، من بينهم 14 ألمانيا، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا.

وتم استئناف القتال بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة بعد وقف إطلاق نار استمر سبعة أيام.

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