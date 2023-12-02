حماس: لن نتفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلا بشرط واحد

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، السبت، إن الحركة لن تواصل التفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن، إلا بعد إنتهاء الحرب في غزة.
وأشار العاروري، إلى أن ما بقي من الأسرى في غزة هم فقط جنود ورجال مدنيون خدموا في الجيش الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت "لا يزال هناك 15 امرأة وطفلان بين الرهائن المحتجزين لدى حماس.
وتوصلت إسرائيل وحماس، الأسبوع الماضي، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لأول مرة، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، وتم تمديد وقف إطلاق النار مرتين لفترة وجيزة. أفرجت حماس خلال وقف إطلاق النار عن 105 رهائن، من بينهم 14 ألمانيا، وفي المقابل أفرجت إسرائيل عن 240 سجينا فلسطينيا.
وتم استئناف القتال بين إسرائيل وحماس يوم الجمعة بعد وقف إطلاق نار استمر سبعة أيام.
اقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم ولن تسمح لحماس بالانتصار
نتنياهو يؤكد استمرار الحرب على غزة "حتى تحقيق كامل أهدافها"
حماس: لن نتفاوض بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن إلا بعد إنهاء الحرب على غزة
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02122023000110011019ID1107526106
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.