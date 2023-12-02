مقتل عالم فلسطيني بارز وأسرته في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية، السبت، أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة الفلوجة التي تبعد 30 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة غزة، أسفرت عن مقتل العالم الفلسطيني البارز سفيان تايه وأسرته.

تايه الذي كان رئيسا للجامعة الإسلامية في غزة، كان أيضا باحثا بارزا في الفيزياء والرياضيات التطبيقية، وهو من مواليد مخيم جباليا في 20 أغسطس 1971.

واستؤنف القتال في غزة الجمعة، بعد انتهاء اليوم السابع للهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس.

وقصفت إسرائيل، السبت، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ما أدى لمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص، وفق مصادر طبية تابعة لحماس.

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