وزير الداخلية الفرنسي: مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم على المارة بوسط باريس

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين السبت إن مهاجما قتل سائحا ألمانيا في هجوم بسكين وسط العاصمة باريس وإنه أبلغ الشرطة بأنه لم يستطع تحمل مقتل المسلمين في أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأضاف الوزير أن شخصين آخرين أصيبا في الهجوم بعد الاعتداء عليهما بمطرقة.

وأضاف الوزير "ألقت الشرطة للتو القبض بشجاعة على مهاجم اعتدى على المارة في وسط باريس... لقي شخص حتفه وأصيب اثنان ... يرجى تجنب المنطقة".

وقال الوزير إن المهاجم أطلق صيحة التكبير في أثناء الهجوم على السائحين مشيرا إلى أن المهاجم مدرج على قائمة المراقبة للأجهزة الأمنية الفرنسية ويعاني من اضطرابات نفسية.

وقال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب إنه لم يتم تكليفه بعد بإجراء تحقيق في الواقعة.

يأتي الحادث الذي وقع مساء اليوم في وسط باريس قبل أقل من ثمانية أشهر على استضافة العاصمة الفرنسية لدورة الألعاب الأولمبية. وقد تثير تلك الواقعة تساؤلات حول الوضع الأمني خلال الحدث الرياضي العالمي.



وأشار مكتب المدعي العام في العاصمة الفرنسية إلى أن المهاجم، وهو فرنسي الجنسية من مواليد 1997، اعتُقل ووضع رهن التحقيق في قضيّتَي اغتيال ومحاولة اغتيال تولّتهما الوحدة الجنائية في باريس.

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