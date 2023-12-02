الهلال الأحمر البحريني تتسلم تبرعا من شركة الفنادق الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونوهت‭ ‬الجمعية‭ ‬بالدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬الفنادق‭ ‬الوطنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يساند‭ ‬مساعيها‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬أكثر‭ ‬بالعمل‭ ‬الإغاثي‭ ‬والإنساني،‭ ‬وتقديم‭ ‬العون‭ ‬للمحتاجين‭ ‬والمتضررين‭ ‬والمنكوبين‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭.‬

وأشادت‭ ‬الجمعية‭ ‬بحرص‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬بمسؤوليتها‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والخيري‭ ‬والإغاثي،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬تلاحم‭ ‬وتآزر‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ككل،‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬سمعة‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬إقليميا‭ ‬ودولية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭.‬

وأكدت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬أن‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬كانت‭ ‬مساندة‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬منذ‭ ‬تأسيس‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1971‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬وتمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬شراكات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬المتبرعين،‭ ‬وأن‭ ‬تحوز‭ ‬ثقتهم‭ ‬نظير‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الالتزام‭ ‬بالشفافية‭ ‬والمسؤولية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الأثر‭.‬

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