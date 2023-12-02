الهلال الأحمر البحريني تتسلم تبرعا من شركة الفنادق الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تسلمت جمعية الهلال الأحمر البحريني تبرعًا ماليًا من شركة الفنادق الوطنية، حيث قام زاهر محمد العجاوي الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الوطنية بتسليم التبرع للسيد عادل حمد الجار الأمين العام المساعد لشؤون اللجان بجمعية الهلال الأحمر البحريني، وذلك في مقر شركة الفنادق الوطنية.
ونوهت الجمعية بالدعم المستمر من قبل شركة الفنادق الوطنية، وذلك بما يساند مساعيها نحو الارتقاء أكثر بالعمل الإغاثي والإنساني، وتقديم العون للمحتاجين والمتضررين والمنكوبين داخل وخارج البحرين.
وأشادت الجمعية بحرص مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين على النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية وتقديم الدعم للعمل التطوعي والخيري والإغاثي، وذلك بما يعكس تلاحم وتآزر المجتمع البحريني ككل، ويعزز من سمعة ومكانة مملكة البحرين إقليميا ودولية في مجالات العمل الإنساني.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر البحريني أن مؤسسات القطاع الخاص كانت مساندة لها على مدى أكثر من خمسين عاما منذ تأسيس الجمعية في عام 1971 حتى اليوم، وتمكنت خلالها من بناء شراكات وثيقة مع المتبرعين، وأن تحوز ثقتهم نظير ما تقدمه من عطاء في إطار الالتزام بالشفافية والمسؤولية وتحقيق الأثر.
كلمات دالة
MENAFN02122023000055011008ID1107526100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.