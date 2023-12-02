جهان العريض: المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في رفد المسيرة التنموية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفعت جهان بنت محمد جميل بن منصور العريض عضو مجلس إدارة مجموعة العريض القابضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم عاهل البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وإلى جميع النساء بمملكة البحرين، بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام.
وأعربت عن بالغ فخرها واعتزازها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها المرأة البحرينية، مؤكدة أن هذه المناسبة فرصة لاستذكار دور المرأة البحرينية في المسيرة التنموية وبصمتها الجلية في كافة المجالات التنموية، وأن المرأة البحرينية تركت أثرها المتميز وأثبتت جدارتها في تحمل كافة المسؤوليات وكفاءتها في رفد المسيرة التنموية للارتقاء بمملكة البحرين.
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