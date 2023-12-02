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جهان العريض: المرأة البحرينية أثبتت جدارتها وكفاءتها في رفد المسيرة التنموية

12/2/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رفعت‭ ‬جهان‭ ‬بنت‭ ‬محمد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬العريض‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مجموعة‭ ‬العريض‭ ‬القابضة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المعظم‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬النساء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وأعربت‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬فخرها‭ ‬واعتزازها‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬وبصمتها‭ ‬الجلية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية،‭ ‬وأن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬تركت‭ ‬أثرها‭ ‬المتميز‭ ‬وأثبتت‭ ‬جدارتها‭ ‬في‭ ‬تحمل‭ ‬كافة‭ ‬المسؤوليات‭ ‬وكفاءتها‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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