جمعية مصارف البحرين: مواصلة تبني السياسات الداعمة لحضور المرأة في القطاع المصرفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الذي‭ ‬تمثل‭ ‬المرأة‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬43%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬التطور‭ ‬المنجز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوّه‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتشييد‭ ‬أركانه‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬ريادتها‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ومواصلة‭ ‬النهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬المسح‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج،‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوازن‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والحياة،‭ ‬ورصد‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تعمم‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬والميزانيات‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬ودعم‭ ‬توجيهات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصارف‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬فيها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعتبر‭ ‬مثالًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

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