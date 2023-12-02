-->

Sunday, 03 December 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية مصارف البحرين: مواصلة تبني السياسات الداعمة لحضور المرأة في القطاع المصرفي

12/2/2023 7:20:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الأستاذ‭ ‬عدنان‭ ‬يوسف‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الداعمة‭ ‬لحضور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬اعتزاز‭ ‬الجمعية‭ ‬بمكانة‭ ‬المرأة‭ ‬والدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬وبالأخص‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬وما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬تميز‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬والعالمي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

وأشار‭ ‬يوسف‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬الجمعية‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬لنهوض‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬بقيادة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬الناجحة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬ودعم‭ ‬كافة‭ ‬المساعي‭ ‬الوطنية‭ ‬لمواصلة‭ ‬تقدم‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬الذي‭ ‬تمثل‭ ‬المرأة‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬43%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة،‭ ‬إيماناً‭ ‬من‭ ‬الجمعية‭ ‬بأهمية‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬بأن‭ ‬التطور‭ ‬المنجز‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬يبشر‭ ‬بمستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقا‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬نوّه‭ ‬الدكتور‭ ‬وحيد‭ ‬القاسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لجمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬وتشييد‭ ‬أركانه‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالقطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتعزيز‭ ‬ريادتها‭ ‬على‭ ‬الأصعدة‭ ‬كافة،‭ ‬مثمنًا‭ ‬جهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬ومواصلة‭ ‬النهوض‭ ‬بالمرأة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬والمالي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬لمناقشة‭ ‬وتحليل‭ ‬بيانات‭ ‬المسح‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬السياسات‭ ‬والبرامج،‭ ‬وتشجيع‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المبادرات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوازن‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬والحياة،‭ ‬ورصد‭ ‬تنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬تعمم‭ ‬احتياجات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬والميزانيات‭ ‬السنوية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬القاسم‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التوجهات‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتمكين‭ ‬وتقدم‭ ‬المرأة،‭ ‬ودعم‭ ‬توجيهات‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬تمثيل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬المساهمة‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمصارف‭ ‬ودعم‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬فيها،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭ ‬تعتبر‭ ‬مثالًا‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭.‬

كلمات دالة

MENAFN02122023000055011008ID1107526098

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث