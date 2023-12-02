التكافل الدولية: 85% من فريق الإدارة من النساء البحرينيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحتفي شركة التكافل الدولية بيوم المرأة البحرينية من خلال تسليط الضوء على تمثيل المرأة البحرينية القوي في فريق الإدارة، حيث يضم الفريق أكثر من 85% من النساء البحرينيات.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية عصام الأنصاري أهمية يوم المرأة البحرينية قائلاً: «نحتفل بإنجازات المرأة البحرينية ومساهماتها الكبيرة في نمو شركتنا. تفخر شركة التكافل الدولية بلعب دور محوري في تعزيز تنمية المرأة البحرينية في قطاع التأمين، ولقد كان لخبرة وتفاني المرأة البحرينية دور فعال في تشكيل القطاع».
وأضافت مديرة الموارد البشرية في الشركة سارة بوجيري: «نؤمن بأن التنوع بين الجنسين ليس مسؤولية اجتماعية فحسب، بل هو أيضًا محرك للابتكار والنجاح. نحن ملتزمون بتوفير فرص متساوية لجميع الموظفين، وتمكين المرأة، وخلق ثقافة مكان العمل التي تعزز التنوع والشمول».
الجدير بالذكر أن شركة التكافل الدولية حازت جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في دورتها الثالثة، الذي يعكس جهود الشركة المتواصلة في توفير وتعزيز الفرص للمرأة.
ويأتي الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام تفعيلا للمبادرة الكريمة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008؛ التي تكرّم إنجازات ومساهمات المرأة البحرينية، ودورها البارز في دفع عجلة التنمية في مملكة البحرين.
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