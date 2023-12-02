التكافل الدولية: 85% من فريق الإدارة من النساء البحرينيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري‭ ‬أهمية‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحتفل‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬ومساهماتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬شركتنا‭. ‬تفخر‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬بلعب‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬تنمية‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬ولقد‭ ‬كان‭ ‬لخبرة‭ ‬وتفاني‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬دور‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬القطاع‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬مديرة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬الشركة‭ ‬سارة‭ ‬بوجيري‭: ‬‮«‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬التنوع‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬ليس‭ ‬مسؤولية‭ ‬اجتماعية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬محرك‭ ‬للابتكار‭ ‬والنجاح‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬لجميع‭ ‬الموظفين،‭ ‬وتمكين‭ ‬المرأة،‭ ‬وخلق‭ ‬ثقافة‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التنوع‭ ‬والشمول‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬حازت‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لتمكين‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الثالثة،‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬جهود‭ ‬الشركة‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬وتعزيز‭ ‬الفرص‭ ‬للمرأة‭.‬

ويأتي‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تفعيلا‭ ‬للمبادرة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008؛‭ ‬التي‭ ‬تكرّم‭ ‬إنجازات‭ ‬ومساهمات‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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