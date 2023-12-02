((الشورى)) يناقش اقتراحين بقانونين بشأن ((التطبيب عن بُعد)) والسماح للجمعيات والأندية بالاستثمار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬تشريعي‭ ‬محدد‭ ‬ونظام‭ ‬قانوني‭ ‬منضبط‭ ‬للتطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬مؤسسات‭ ‬صحية‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بممارسته‭. ‬كما‭ ‬وضع‭ ‬الاقتراح‭ ‬القواعد‭ ‬والنظم‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بممارسة‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وحدد‭ ‬الجهة‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬مخالفة‭ ‬شروط‭ ‬الترخيص‭ ‬التي‭ ‬توضع‭ ‬وتحدد‭ ‬وفقًا‭ ‬للقرارات‭ ‬الصادرة‭ ‬بشأنه،‭ ‬أو‭ ‬صدور‭ ‬أية‭ ‬مخالفة‭ ‬لنصوص‭ ‬القانون،‭ ‬فيما‭ ‬يهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬ومقيم‭ ‬دون‭ ‬مشقة،‭ ‬ودعم‭ ‬تقديم‭ ‬وسائل‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭.‬

ويجوّز‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬مزاولة‭ ‬وتقديم‭ ‬الاستشارات‭ ‬الطبية،‭ ‬وتشخيص‭ ‬الحالات‭ ‬الصحية،‭ ‬ووصف‭ ‬العلاج‭ ‬المناسب‭ ‬لها،‭ ‬ومتابعة‭ ‬حالة‭ ‬المريض‭ ‬ومراقبة‭ ‬أعراض‭ ‬المرض‭ ‬والآثار‭ ‬الجانبية‭ ‬للعلاج،‭ ‬وطلب‭ ‬إجراء‭ ‬الفحوصات‭ ‬والتحاليل‭ ‬الطبية‭ ‬ومناقشة‭ ‬نتائجها‭.‬وتختص‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بإصدار‭ ‬قرار‭ ‬بتحديد‭ ‬الحالات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬فيها‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد،‭ ‬ويشترط‭ ‬لمزاولة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬بذلك‭ ‬من‭ ‬الهيئة،‭ ‬كما‭ ‬تضع‭ ‬الهيئة‭ ‬القواعد‭ ‬والنظم‭ ‬والإجراءات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمزاولة‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬التطبيب‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭. ‬كما‭ ‬تحدد‭ ‬ضوابط‭ ‬منح‭ ‬الترخيص‭ ‬وتجديده‭ ‬وسحبه‭ ‬والشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬طالب‭ ‬الترخيص‭.‬

كما‭ ‬يبحث‭ ‬المجلس‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬الخدمات،‭ ‬بخصوص‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬18‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989م‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة،‭ ‬والمقدم‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬الأعضاء‭: ‬الدكتورة‭ ‬ابتسام‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬الدلال،‭ ‬جمال‭ ‬محمد‭ ‬فخرو،‭ ‬صادق‭ ‬عيد‭ ‬آل‭ ‬رحمة،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬علي‭ ‬الساعاتي،‭ ‬والمتضمن‭ ‬توصية‭ ‬اللجنة‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭.‬

ويهدف‭ ‬الاقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬إلى‭ ‬منح‭ ‬الجمعيات‭ ‬سلطة‭ ‬استثمار‭ ‬أموالها‭ ‬الفائضة‭ ‬عن‭ ‬حاجتها‭ ‬لتحقيق‭ ‬أرباح‭ ‬تساعدها‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مواردها‭ ‬المالية؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬التي‭ ‬أُنشئت‭ ‬من‭ ‬أجلها‭. ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬ناتجًا‭ ‬عن‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مضاربات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬في‭ ‬أدوات‭ ‬استثمارية‭ ‬ذات‭ ‬مخاطر‭ ‬عالية،‭ ‬كما‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬عمل‭ ‬الجمعية‭ ‬خارج‭ ‬السوق‭ ‬المحلي،‭ ‬بالتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الخارجية،‭ ‬بل‭ ‬قصر‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬نطاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬محصورًا‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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