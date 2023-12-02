اهتمام بحريني بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بلويجي‭ ‬دي‭ ‬مايو،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بعلاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬اهتمام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للطرفين،‭ ‬وناقش‭ ‬الجانبان‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬منها‭ ‬البيئية‭ ‬والطاقة‭ ‬والمناخ‭. ‬وأشاد‭ ‬لويجي‭ ‬دي‭ ‬مايو‭ ‬بنمو‭ ‬وتطور‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬متمنياً‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للإسهام‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬العالمي‭ ‬وتعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭.‬

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