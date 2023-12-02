دليل استرشادي لتحقيق حلم المحرق التراثية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬أن‭ ‬نسب‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭ ‬التراثية‭ ‬تبلغ‭ ‬15 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬وتشمل‭ ‬10 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬متاحة‭ ‬للاستخدامات‭ ‬السكنية،‭ ‬و5 % ‭ ‬منها‭ ‬متاحة‭ ‬تجاريًّا‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬الذي‭ ‬أطلقته‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬استنادًا‭ ‬بنموذج‭ ‬المحرق‭ ‬القديمة‭ ‬حيث‭ ‬تضمن‭ ‬الدليل‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية،‭ ‬والضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لواجهات‭ ‬المباني،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لمساحات‭ ‬التشجير‭.‬





‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تستعرض‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي،‭ ‬والذي‭ ‬تطرق‭ ‬إلى‭ ‬الاستخدامات‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬طابقان‭ ‬فقط‭ ‬بارتفاع‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬أمتار‭ ‬يشمل‭ ‬الوارش‭ ‬وغرفة‭ ‬السلّم‭ ‬والخدمات،‭ ‬وأما‭ ‬الاستخدامات‭ ‬التجارية‭ ‬فلا‭ ‬يزيد‭ ‬الارتفاع‭ ‬الأرضي‭ ‬والميزانين‭ ‬على‭ ‬6‭.‬5‭ ‬أمتار،‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬بأيّة‭ ‬إضافات‭ ‬سكنية‭ ‬أو‭ ‬غرفة‭ ‬سلّم‭ ‬أعلى‭ ‬المباني‭ ‬التجارية‭.‬

وفي‭ ‬شق‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬للتعمير‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأثرية‭ ‬والتراثية‭ ‬تضمن‭ ‬باب‭ ‬مناطق‭ ‬الحدائق‭ ‬التراثية‭ ‬والذي‭ ‬تناول‭ ‬الضوابط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الاستعمالات‭ ‬السكنية‭ ‬بها‭ ‬الفلل‭ ‬السكنية‭ ‬فقط،‭ ‬وفي‭ ‬الاستعمالات‭ ‬التجارية‭ ‬اشترط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاستعمالات‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬نوّهت‭ ‬إلى‭ ‬الطرق‭ ‬التقليدية‭ ‬فقط‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬لمناطق‭ ‬الحدائق‭ ‬التراثية‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للفيلا‭ ‬المخصصة‭ ‬للسكن‭ ‬العائلي‭ ‬لمالك‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأرضي‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬نسبة‭ ‬مسطح‭ ‬البناء‭ ‬تتجاوز‭ ‬ذلك‭.‬

وتطرّق‭ ‬الدليل‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬بفئاته‭ ‬الثلاث،‭ ‬ففي‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬‮«‬أ‮»‬‭ ‬ففيها‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬الفلل‭ ‬فقط‭ ‬للاستعمال‭ ‬السكني،‭ ‬وللعقارات‭ ‬ذات‭ ‬الواجهة‭ ‬التجارية‭ ‬فيسمح‭ ‬لها‭ ‬بالفتح‭ ‬للاستعمال‭ ‬التجاري‭ ‬بالدور‭ ‬الأرضي‭ ‬فقط‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تحتسب‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكليّة‭.‬

وحول‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكليّة‭ ‬فيجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬200 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية،‭ ‬والمساحات‭ ‬الثابتة‭ ‬المسقوفة‭ ‬والليوان،‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬280 % ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬احتساب‭ ‬غرفة‭ ‬السلّم‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬والارتفاعات‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬تسمح‭ ‬ببناء‭ ‬طابقين‭ ‬فقط،‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للارتفاع‭ ‬قدره‭ ‬9‭.‬5‭ ‬أمتار‭ ‬حيث‭ ‬يشمل‭ ‬الوارش‭ ‬وغرفة‭ ‬السلّم‭ ‬وأي‭ ‬مرفق،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة‭ ‬فيجب‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬أمتار‭ ‬شاملًا‭ ‬الوارش‭ ‬وغرفة‭ ‬السلّم‭ ‬وأية‭ ‬مرافق‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬للمركبة‭ ‬الواحدة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬الأولى‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تقل‭ ‬مساحة‭ ‬العقار‭ ‬عن‭ ‬150‭ ‬مترا‭ ‬مربعا،‭ ‬وأن‭ ‬يقع‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عرضه‭ ‬عن‭ ‬8‭

‬أمتار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العقار‭ ‬مرتبط‭ ‬بشبكة‭ ‬طرق،‭ ‬لمركبتين‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مساحة‭ ‬العقار‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬وألا‭ ‬يقل‭ ‬عرض‭ ‬الواجهة‭ ‬عن‭ ‬12‭ ‬مترا‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬العقار‭ ‬مرتبط‭ ‬بشبكة‭ ‬طرق،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يقع‭ ‬العقار‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عرضه‭ ‬عن‭ ‬8‭ ‬أمتار‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬الدليل‭ ‬تطرّق‭ ‬لاشتراطات‭ ‬خاصّة‭ ‬تضمنت‭ ‬عدم‭ ‬احتساب‭ ‬الميزانين‭ ‬والسرداب‭ ‬والشرفات‭ ‬البارزة‭ ‬عن‭ ‬حد‭ ‬العقار‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنود‭ ‬أخرى‭.‬

وبشأن‭ ‬مناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬بفئتها‭ ‬الثانية‭ ‬‮«‬ب‮»‬‭ ‬يسمح‭ ‬خلالها‭ ‬ببناء‭ ‬الفلل‭ ‬والشقق‭ ‬السكنيّة،‭ ‬ويسمح‭ ‬بالفتح‭ ‬التجاري‭ ‬والإداري‭ ‬بالدور‭ ‬الأرضي‭ ‬فقط‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬تحتسب‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكليّة‭ ‬وذلك‭ ‬للأغراض‭ ‬والاستعمالات‭ ‬التجارية‭.‬

وتصل‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬الكليّة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬300 % ‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬عنها‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬النسبة‭ ‬المرافق‭ ‬الخدميّة،‭ ‬والمساحات‭ ‬الثابتة‭ ‬المسقوفة‭ ‬والليوان،‭ ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬نزيد‭ ‬النسبة‭ ‬على‭ ‬380 % ‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬احتساب‭ ‬غرفة‭ ‬السلّم‭ ‬ومواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجاريّة‭.‬

وعدد‭ ‬الطوابق‭ ‬والارتفاعات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬فقد‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬3‭ ‬طوابق‭ ‬فقط،‭ ‬والحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للارتفاع‭ ‬هو‭ ‬12‭.‬5‭ ‬مترا‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬الوارش‭ ‬وغرفة‭ ‬السلّم،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬فيجب‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬مترا‭.‬

وضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬‮«‬ج‮»‬‭ ‬ففيها‭ ‬يسمح‭ ‬ببناء‭ ‬شقق‭ ‬سكنية‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬فقط،‭ ‬وللاستعمالات‭ ‬التجارية‭ ‬فيها‭ ‬فيسمح‭ ‬بالفتح‭ ‬التجاري‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الأرضي‭ ‬فقط،‭ ‬ويجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬نسبة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬200 % ‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الأرض‭ ‬حيث‭ ‬تشمل‭ ‬المرافق‭ ‬الخدميّة،‭ ‬والمساحات‭ ‬الثابتة‭ ‬المسقوفة‭ ‬والليوان،‭ ‬والارتفاعات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬مخصصة‭ ‬لطابقين‭ ‬فقط‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬يصل‭ ‬لـ8‭.‬5‭ ‬أمتار‭ ‬وتشمل‭ ‬الوارش‭ ‬وأي‭ ‬مرافق‭ ‬أخرى‭ ‬ولا‭ ‬يسمح‭ ‬فيه‭ ‬ببناء‭ ‬غرفة‭ ‬سلّم‭.‬

وحول‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬موقف‭ ‬سيارات‭ ‬لأصحاب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬فيتضمن‭ ‬الاشتراط‭ ‬دراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬موقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬المعنية‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬الآثار‭ ‬والتراث‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لوجهات‭ ‬المباني‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬التراث‭ ‬العمراني‭ ‬فقد‭ ‬تضمنت‭ ‬أبواب‭ ‬عدّة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬طابع‭ ‬وسمات‭ ‬المباني‭ ‬الذي‭ ‬اشتمل‭ ‬الأبواب‭ ‬والنوافذ‭ ‬حيث‭ ‬نصّ‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقصى‭ ‬عرض‭ ‬للنافذة‭ ‬مترا‭ ‬واحدا‭ ‬والارتفاع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬1‭.‬5‭ ‬متر‭ ‬و2‭.‬5‭ ‬متر‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬ارتفاع‭ ‬النافذة‭ ‬على‭ ‬71 % ‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الدور‭ ‬الواحد‭ ‬‮«‬3‭.‬5‭ ‬أمتار‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اختلاف‭ ‬الأبعاد‭ ‬اشترط‭ ‬الدليل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بذلك‭.‬

وفي‭ ‬الأبواب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أقصى‭ ‬عرض‭ ‬للباب‭ ‬الفردي‭ ‬‮«‬المصراع‮»‬‭ ‬مترا،‭ ‬والارتفاع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مترين‭ ‬ومترين‭ ‬ونصف،‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يزيد‭ ‬عرض‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬12‭.‬5 % ‭ ‬من‭ ‬طول‭ ‬الواجهة،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬اختلاف‭ ‬الأبعاد‭ ‬يجب‭ ‬أخذ‭ ‬موافقة‭ ‬عليها‭.‬

وفي‭ ‬جزئية‭ ‬الفتحات‭ ‬والأقواس‭ ‬فقد‭ ‬تضمنت‭ ‬إمكانية‭ ‬إدراج‭ ‬الأقواس‭ ‬كعنصر‭ ‬معماري‭ ‬جمالي‭ ‬للوجهات‭ ‬الخارجية،‭ ‬دون‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬منافذ‭ ‬مؤدية‭ ‬للعقار،‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬عمقها‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬سم‭ ‬كحد‭ ‬أقصى،‭ ‬وشّدد‭ ‬الدليل‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬التقليد‭ ‬والاستنساخ‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمحاكاة‭ ‬التصميمية‭ ‬التي‭ ‬استعرضها‭ ‬الدليل‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الإضاءة‭ ‬في‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لوجهات‭ ‬المباني‭ ‬فقد‭ ‬استعرض‭ ‬الدليل‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬مراعاة‭ ‬أثناء‭ ‬تنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬الإضاءة‭ ‬تجنب‭ ‬التسبب‭ ‬بحدوث‭ ‬تلوث‭ ‬بصري‭ ‬أو‭ ‬تشوّش‭ ‬بصري‭ ‬للمشاة‭ ‬ولقائدي‭ ‬المركبات،‭ ‬وحول‭ ‬واجهات‭ ‬خدمات‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬مثل‭ ‬صناديق‭ ‬الكهرباء‭ ‬فيجب‭ ‬مراعاة‭ ‬الألوان‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التطرّق‭ ‬لها‭.‬

وتطرّق‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬إلى‭ ‬مواد‭ ‬يحظر‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬الوجهات‭ ‬الخارجية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬ألواح‭ ‬الألمنيوم،‭ ‬البلاط‭ ‬والأسطح‭ ‬العاكسة،‭ ‬الزجاج‭ ‬ذو‭ ‬الألوان‭ ‬الزاهية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬البلوكات‭ ‬غير‭ ‬المشطوبة‭ ‬‮«‬الطابوق‮»‬،‭ ‬العناصر‭ ‬الزجاجية‭ ‬العاكسة،‭ ‬والصفائح‭ ‬المعدنية‭ ‬‮«‬الشينكو‮»‬‭ ‬‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬الدليل‭ ‬حوالي‭ ‬7‭ ‬ألوان‭ ‬طلائية‭ ‬للوجهات‭ ‬الخارجية‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللوحات‭ ‬الإعلانية‭ ‬والتجارية‭ ‬فقد‭ ‬بيّن‭ ‬الدليل‭ ‬اشتراطاتها‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬القديمة‭ ‬والتراثية‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تخصيص‭ ‬حوالي‭ ‬6‭ ‬ألوان‭ ‬لخلفية‭ ‬الإعلان،‭ ‬و6‭ ‬ألوان‭ ‬لخطه،‭ ‬وحوالي‭ ‬5‭ ‬خطوط‭ ‬عربية‭ ‬معتمدة‭ ‬للإعلانات‭ ‬والواجهات،‭ ‬و4‭ ‬أخرى‭ ‬بالإنجليزية،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬استخدام‭ ‬لوحات‭ ‬الإعلان‭ ‬المعروفة‭ ‬بالفلكس،‭ ‬ويمنع‭ ‬استخدام‭ ‬النيون‭ ‬لإنارة‭ ‬الإعلان‭. ‬

كما‭ ‬تناول‭ ‬الدليل‭ ‬الاسترشادي‭ ‬نماذج‭ ‬المشاريع‭ ‬الإسكانية‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬التراثية‭ ‬والتي‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬معاييرها‭ ‬أنها‭ ‬تأتي‭ ‬بمساحة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬240‭ ‬مترا‭ ‬مربعا‭ ‬حسب‭ ‬مساحة‭ ‬قطعة‭ ‬الأرض،‭ ‬وسيتم‭ ‬توفير‭ ‬مواقف‭ ‬للسيارات‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الوحدة،‭ ‬وسيتم‭ ‬مراعاة‭ ‬التصاميم‭ ‬المقترحة‭ ‬للوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬بالخصوصية‭ ‬كما‭ ‬في‭ ‬تصاميم‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭ ‬مثل‭ ‬أحواش‭ ‬تطل‭ ‬عليها‭ ‬أغلب‭ ‬فتحات‭ ‬التهوية‭.‬

وفي‭ ‬تفاصيل‭ ‬الوحدة‭ ‬السكنية‭ ‬فهي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬دورين‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الإضافة‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬الخلفية‭ ‬لسطح‭ ‬الوحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الواجهة‭ ‬الأمامية‭ ‬بارتفاع‭ ‬كلي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الـ9‭.‬5‭ ‬أمتار‭.‬

كما‭ ‬استعرضت‭ ‬هيئة‭ ‬التخطيط‭ ‬والتطوير‭ ‬العمراني‭ ‬في‭ ‬الدليل‭ ‬3‭ ‬ألوان‭ ‬مقترحة‭ ‬للوحدات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وواجهتها‭ ‬وتأتي‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭ ‬من‭ ‬الأبيض‭ ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬الجص‭ ‬والنورة،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬اللونين‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح‭ ‬أو‭ ‬الخشبي‭ ‬للتشطيبات‭ ‬الخارجية‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬ألوان‭ ‬مواد‭ ‬التشطيبات‭ ‬للمدن‭ ‬الساحلية‭ ‬والمواد‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬تشطيبات‭ ‬البيوت‭ ‬القديمة‭.‬

وفي‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬الشوارع‭ ‬القائمة‭ ‬والتي‭ ‬تضمنت‭ ‬3‭ ‬مراحل‭ ‬وأولها‭ ‬إزالة‭ ‬العناصر‭ ‬التالفة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬عمل‭ ‬فحص‭ ‬كلي‭ ‬للشارع‭ ‬وإزالة‭ ‬اللافتات‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬حركة‭ ‬المشاة،‭ ‬وإزالة‭ ‬الحاويات‭ ‬والمقاعد‭ ‬التالفة،‭ ‬والمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬تتضمن‭ ‬إدخال‭ ‬تحسينات‭ ‬على‭ ‬مجال‭ ‬المشاة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬أنظمة‭ ‬الأعمدة‭ ‬الذكيّة‭ ‬التي‭ ‬تستوعب‭ ‬اللافتات‭ ‬وأدوات‭ ‬الإنارة‭ ‬وأوعية‭ ‬القمامة‭ ‬المعلقّة،‭ ‬وتتضمن‭ ‬أيضًا‭ ‬الأعمدة‭ ‬القصيرة‭ ‬أو‭ ‬البروزات‭ ‬العمودية‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المشاة،‭ ‬وآخر‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬تحديث‭ ‬الشوارع‭ ‬هي‭ ‬إعادة‭ ‬إنشاء‭ ‬الشوارع‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬مكونات‭ ‬مساحة‭ ‬الشارع‭.‬

وفي‭ ‬الباب‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الدليل‭ ‬والذي‭ ‬يناقش‭ ‬الضوابط‭ ‬التصميمية‭ ‬لمساحات‭ ‬التشجير‭ ‬تطرّق‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬الأشجار‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬زراعتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المدن‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬شجرة‭ ‬اللوز،‭ ‬شجرة‭ ‬النيم،‭ ‬شجرة‭ ‬الصبار‭ ‬الهندي،‭ ‬شجرة‭ ‬السدر‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مغطيات‭ ‬التربة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬زراعتها‭ ‬كذلك‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬المشموم‭ ‬البحريني،‭ ‬الفل،‭ ‬الياسمين‭ ‬البلدي‭ ‬والجهنمية‮»‬‭.‬

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