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وزير المواصلات يبحث مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الملاحة البحرية

12/2/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مع‭ ‬كيتاك‭ ‬ليم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ (‬ IMO ‭)‬،‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثالثة‭ ‬والثلاثين‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬المنعقدة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وجرى‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬أوجه‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬السلامة‭ ‬والبيئة‭ ‬البحرية‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الملاحة‭ ‬البحرية‭.‬

حضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬بدر‭ ‬هود‭ ‬المحمود‭ ‬وكيل‭ ‬الوزارة‭ ‬لشؤون‭ ‬الموانئ‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬بوزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ومياس‭ ‬المعتز‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬تسجيل‭ ‬السفن‭ ‬والبحارة‭ ‬بالوزارة‭.‬

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