وزير المواصلات يبحث مع أمين عام المنظمة البحرية الدولية تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الملاحة البحرية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (
IMO )، أمس على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن بالمملكة المتحدة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين مملكة البحرين والمنظمة البحرية في مجالات السلامة والبيئة البحرية وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الملاحة البحرية.
حضر الاجتماع بدر هود المحمود وكيل الوزارة لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، ومياس المعتز مدير إدارة تسجيل السفن والبحارة بالوزارة.
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