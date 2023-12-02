أهالي المحرق يطالبون بأهمية اتباع اشتراطات السلامة في المنازل والمحال التجارية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬احتفلت‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الأهالي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬بضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬المنزلية‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬مشيدين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬يحيى‭ ‬المجدمي‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬المتداولة‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مغالطات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬مضمونها،‭ ‬مقترحاً‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬والمراجع‭ ‬وضرورة‭ ‬سحب‭ ‬ومنع‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬مطبوعات‭ ‬أو‭ ‬إصدارات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬العبث‭ ‬بالتاريخ‭.‬

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