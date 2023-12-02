-->

Sunday, 03 December 2023 08:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أهالي المحرق يطالبون بأهمية اتباع اشتراطات السلامة في المنازل والمحال التجارية

12/2/2023 7:20:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬بإطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬الإسكاني‭ ‬‮«‬مساكن‮»‬‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد،‭ ‬والموجه‭ ‬للفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المستفيدات‭ ‬بحق‭ ‬الانتفاع‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬ضمن‭ ‬المبادرات‭ ‬الكثيرة‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الأسرة‭ ‬والمرأة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بجهود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة،‭ ‬ومقدماً‭ ‬الشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني،‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬المخصصة‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذي‭ ‬رفع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬قيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬وشعباً،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬احتفلت‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬على‭ ‬قلوب‭ ‬الأهالي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي‭ ‬أكد‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬وتعزيز‭ ‬وعي‭ ‬المجتمع‭ ‬بضرورة‭ ‬اتباع‭ ‬اشتراطات‭ ‬السلامة‭ ‬المنزلية‭ ‬والسلامة‭ ‬العامة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬المحال‭ ‬التجارية،‭ ‬مشيدين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بجهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الأرواح‭ ‬والممتلكات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬يحيى‭ ‬المجدمي‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإصدارات‭ ‬المتداولة‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مغالطات‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬مضمونها،‭ ‬مقترحاً‭ ‬تشديد‭ ‬الرقابة‭ ‬الرسمية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬على‭ ‬الكتب‭ ‬والمراجع‭ ‬وضرورة‭ ‬سحب‭ ‬ومنع‭ ‬تداول‭ ‬أي‭ ‬مطبوعات‭ ‬أو‭ ‬إصدارات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬العبث‭ ‬بالتاريخ‭.‬

كلمات دالة

MENAFN02122023000055011008ID1107526092

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث