أهالي المحرق يطالبون بأهمية اتباع اشتراطات السلامة في المنازل والمحال التجارية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أشاد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق بإطلاق المرحلة الثانية من المشروع الإسكاني «مساكن» في مدينة شرق الحد، والموجه للفئة الخامسة من المستفيدات بحق الانتفاع من الخدمات الإسكانية، ضمن المبادرات الكثيرة التي تصب في مصلحة الأسرة والمرأة البحرينية، مشيداً بجهود المجلس الأعلى للمرأة، ومقدماً الشكر لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، على الجهود الحثيثة لتطوير الخدمات الاسكانية المخصصة للمرأة البحرينية.
جاء ذلك خلال المجلس الاسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذي رفع من خلاله رواد المجلس خالص التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، مؤكدين أن المحرق احتفلت بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأهالي، مؤكدين على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وفي مداخلات الأهالي أكد رواد المجلس على أهمية تكثيف الحملات التوعوية وتعزيز وعي المجتمع بضرورة اتباع اشتراطات السلامة المنزلية والسلامة العامة خاصة في المحال التجارية، مشيدين في الوقت ذاته بجهود الإدارة العامة للدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات.
من جانبه أشار يحيى المجدمي إلى وجود عدد من الإصدارات المتداولة والتي تحتوي على مغالطات تاريخية في مضمونها، مقترحاً تشديد الرقابة الرسمية والمجتمعية على الكتب والمراجع وضرورة سحب ومنع تداول أي مطبوعات أو إصدارات من شأنها العبث بالتاريخ.
كلمات دالة
MENAFN02122023000055011008ID1107526092
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.