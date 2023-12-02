أمانة ((الشورى)) وجامعة الخليج العربي تنظمان ندوة حول ((تغيّر المناخ وتأثيراته))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى بالتعاون مع جامعة الخليج العربي ندوة لأعضاء مجلس الشورى حول «تغيّر المناخ وتأثيراته»، قدّمها الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، والدكتورة صباح صالح الجنيد أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والبيئة المشارك بجامعة الخليج العربي، التي أقيمت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأعضاء المجلس، بحضور الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من الأعضاء.
وتطرقت الندوة إلى شرح مفهوم تغيّر المناخ، والأسباب التي أدت إليه، وتأثيراته وعواقبه، والجهود الدولية والمحلية الواردة في هذا الشأن، والتشريعات التي تناقش تغيّر المناخ، وسبل مواجهة ذلك التغيّر والتكيف معه، فضلًا عن دور المجالس التشريعية للتصدي لتغيّرات المناخ وآثاره.
وناقشت الندوة آليات الدعم التشريعي المنشودة للحد من تأثيرات تغير المناخ، كما اطلع الأعضاء على قراءة سريعة للتشريعات الوطنية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالبيئة، وأفضل التجارب والممارسات لدى الدول والتدابير التي اتخذتها للحد من تغيّر المناخ وتأثيراته، فيما جرى استعراض أمثلة لدول متقدمة بيئيًا وأخرى متأثرة من تغيّر المناخ.
وأقيمت الندوة تفعيلا لاستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى وخططها الموجهة نحو تنمية الأداء البرلماني للأعضاء، التي تهدف إلى توفير سبل الدعم والإسناد التي تساعد في إثراء مضامين العمل التشريعي، من خلال تناول مواضيع مختلفة ومناقشتها موضوعيًا مع الخبراء والمستشارين والمختصين، عبر ورش العمل والمحاضرات والندوات والجلسات النقاشية.
وجاءت الندوة تفعيلاً للشراكة بين مجلس الشورى وجامعة الخليج العربي، التي تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات وتبادل المعلومات، ورفد الجانبين بالخبرات في المجال التشريعي والعمل البرلماني.
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