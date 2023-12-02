أمانة ((الشورى)) وجامعة الخليج العربي تنظمان ندوة حول ((تغيّر المناخ وتأثيراته))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتطرقت‭ ‬الندوة‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفهوم‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إليه،‭ ‬وتأثيراته‭ ‬وعواقبه،‭ ‬والجهود‭ ‬الدولية‭ ‬والمحلية‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬والتشريعات‭ ‬التي‭ ‬تناقش‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ،‭ ‬وسبل‭ ‬مواجهة‭ ‬ذلك‭ ‬التغيّر‭ ‬والتكيف‭ ‬معه،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬دور‭ ‬المجالس‭ ‬التشريعية‭ ‬للتصدي‭ ‬لتغيّرات‭ ‬المناخ‭ ‬وآثاره‭.‬

وناقشت‭ ‬الندوة‭ ‬آليات‭ ‬الدعم‭ ‬التشريعي‭ ‬المنشودة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثيرات‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬كما‭ ‬اطلع‭ ‬الأعضاء‭ ‬على‭ ‬قراءة‭ ‬سريعة‭ ‬للتشريعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬والمعاهدات‭ ‬الدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبيئة،‭ ‬وأفضل‭ ‬التجارب‭ ‬والممارسات‭ ‬لدى‭ ‬الدول‭ ‬والتدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬وتأثيراته،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬استعراض‭ ‬أمثلة‭ ‬لدول‭ ‬متقدمة‭ ‬بيئيًا‭ ‬وأخرى‭ ‬متأثرة‭ ‬من‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭. ‬

وأقيمت‭ ‬الندوة‭ ‬تفعيلا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وخططها‭ ‬الموجهة‭ ‬نحو‭ ‬تنمية‭ ‬الأداء‭ ‬البرلماني‭ ‬للأعضاء،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬والإسناد‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬مضامين‭ ‬العمل‭ ‬التشريعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تناول‭ ‬مواضيع‭ ‬مختلفة‭ ‬ومناقشتها‭ ‬موضوعيًا‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬والمستشارين‭ ‬والمختصين،‭ ‬عبر‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬والمحاضرات‭ ‬والندوات‭ ‬والجلسات‭ ‬النقاشية‭.‬

وجاءت‭ ‬الندوة‭ ‬تفعيلاً‭ ‬للشراكة‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬ورفد‭ ‬الجانبين‭ ‬بالخبرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التشريعي‭ ‬والعمل‭ ‬البرلماني‭.‬

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