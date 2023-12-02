اهتمام بحريني بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي يعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وخلال الاجتماع رحب وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بلويجي دي مايو، مشيدًا بعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا اهتمام مملكة البحرين بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، وناقش الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي في عدة قطاعات منها البيئية والطاقة والمناخ. وأشاد لويجي دي مايو بنمو وتطور العلاقات بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، متمنياً لمملكة البحرين التوفيق والنجاح للإسهام في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وتعزيز جهود مكافحة التغير المناخي.
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