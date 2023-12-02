محافظ الجنوبية يكرم عددا من أفراد الشرطة ومنتسبي المحافظة لجهودهم في موسم البر

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- Akhbar Al Khaleej) كرم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية عددا من أفراد الشرطة ومنتسبي المحافظة الجنوبية نظير جهودهم التي يقدمونها من خلال مركز خدمات البر ودورهم في الحفاظ على أمن وسلامة المخيمين وتنظيم موسم البر، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والضباط بالمحافظة.
وبهذه المناسبة أشاد سمو المحافظ بالدور الذي يقوم به رجال الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة المخيمين، ومستوى الجاهزية لدى عناصر الشرطة ومنتسبي المحافظة الجنوبية لسرعة استجابتهم ومتابعتهم الحثيثة للاشتراطات التنظيمية والأمنية، مبيناً سموه بأن المحافظة حريصة على تعزيز الشراكة المجتمعية والأمنية وترسيخ دعائم الأمن والسلامة خلال فترة الموسم.
من جهتهم أعرب أفراد الشرطة ومنتسبي المحافظة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية على اللفتة الكريمة، والتي تمثل لهم الدافع والحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق السلامة العامة وفق أعلى المستويات الأمنية المتقدمة.
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