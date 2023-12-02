محافظ الجنوبية يكرم عددا من أفراد الشرطة ومنتسبي المحافظة لجهودهم في موسم البر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المخيمين،‭ ‬ومستوى‭ ‬الجاهزية‭ ‬لدى‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لسرعة‭ ‬استجابتهم‭ ‬ومتابعتهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬للاشتراطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والأمنية،‭ ‬مبيناً‭ ‬سموه‭ ‬بأن‭ ‬المحافظة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬وترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الموسم‭.‬

من‭ ‬جهتهم‭ ‬أعرب‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬ومنتسبي‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬على‭ ‬اللفتة‭ ‬الكريمة،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬لهم‭ ‬الدافع‭ ‬والحافز‭ ‬لبذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ ‬والعطاء‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬الأمنية‭ ‬المتقدمة‭.‬

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