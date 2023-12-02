معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يحتفي بيوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (
BIBF ) بأهمية دور المرأة البحرينية في مجال التعليم والتدريب المتخصص، وذلك تقديراً لإنجازات المرأة البحرينية وما تقدمه من اسهامات راسخة ودعماً لجهود المجلس الأعلى للمرأة المعنية بدعم وتمكين المرأة.
ويفخر المعهد بدور المرأة البحرينية في مختلف الأقسام الإدارية والتنفيذية بالإضافة الى الكادر التعليمي والأكاديمي، إذ تعتبر إسهامات المرأة في العملية التعليمية غايةً في الأهمية، مما يعزز تطوير برامج تعليمية وتدريبية متضمنة لقواعد ومفاهيم راسخة بهدف تلبية احتياجات القطاعات التجارية، والتخصصات المختلفة، وتطوير الثروة البشرية في المملكة.
بالإضافة الى ذلك، يحرص المعهد على تصميم عدد من البرامج التي تركز على تعزيز مهارات المرأة في مختلف مجالات عملها، وزيادة الفرص لتقدمها الوظيفي، حيث قدم المعهد برامج تدريبية موجهة خصيصاً للمرأة، وذلك في مجال بناء وتطوير المهارات الرقمية، وتطوير مهارات المرأة في مجالس الإدارة بالتعاون مع بنك البحرين والكويت، وبرنامج المرأة في إدارة الاستثمارات، بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين في البحرين ( CFA Society ) بالإضافة الى الحضور اللافت للمرأة في جميع المجالات التدريبية في المعهد منها الصيرفة، والمحاسبة، والصيرفة الإسلامية، والإدارة، والتأمين، والتحول الرقمي وإدارة المشاريع، بالإضافة الى العديد من العلوم المختلفة.
وقد منح العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم انطلاقة نوعية للمرأة البحرينية في جميع المجالات بما في ذلك مجال التعليم، ووصلت إلى أوج ريادتها في هذا المجال الحيوي، وأصبحت نموذجاً يحتذى به لتستفيد منه الأجيال القادمة وتشهد عليه، فقد استند المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم على ثقافة وانفتاح وتنمية الإنسان البحريني، وجاء ضمن أهم محاوره تطوير جودة التعليم في توقيت كانت فيه مسيرة التعليم قد حققت أهدافها الكمية.
وتشكل الكوادر النسائية بالمعهد نسبة 64 % من إجمالي الموظفين، و54 % من الإدارة التنفيذية، الأمر الذي يعكس حرص المعهد على دعم المرأة وتكافؤ الفرص في مجال التعليم والتدريب. ويعتز المعهد أيضاً بدور المرأة في العمل إذ للمرأة دور كبير في تطوير مسار الاعمال والمشاريع المختلفة، كما أنها تسهم أيضًا في بث التأثيرات الإيجابية التي تطرأ على الطلبة والمجتمع ومكوناته. وتركز استراتيجية المعهد على العديد من المبادرات التي تساهم في دعم مسيرة المرأة البحرينية وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة فرص مشاركتها في أهم القطاعات الحيوية في المملكة.
وعلى مر السنوات يحتفي المعهد بإنجازات المرأة جيلاً بعد جيل، ويعتز بجميع الخريجين من الجنسين الذين يقفون جنباً الى جنب لبناء المجتمع. وفي يوم المرأة البحرينية الذي تحتفل فيه المملكة في الأول من ديسمبر من كل عام، يسعى المعهد الى إبراز دور المرأة تحت مظلة مبادرات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة؛ بهدف تكريم النساء البحرينيات وإنجازاتهن التي تسهم في تطور وازدهار المملكة على مختلف الأصعدة.
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