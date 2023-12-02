معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية يحتفي بيوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)BIBF

ويفخر‭ ‬المعهد‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأقسام‭ ‬الإدارية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الكادر‭ ‬التعليمي‭ ‬والأكاديمي،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬إسهامات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬غايةً‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬تعليمية‭ ‬وتدريبية‭ ‬متضمنة‭ ‬لقواعد‭ ‬ومفاهيم‭ ‬راسخة‭ ‬بهدف‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية،‭ ‬والتخصصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬وتطوير‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬يحرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬تصميم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬مهارات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬عملها،‭ ‬وزيادة‭ ‬الفرص‭ ‬لتقدمها‭ ‬الوظيفي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬المعهد‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬موجهة‭ ‬خصيصاً‭ ‬للمرأة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬بناء‭ ‬وتطوير‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬مجالس‭ ‬الإدارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬وبرنامج‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمارات،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬المحللين‭ ‬الماليين‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ (‬ CFA ‭ ‬ Society ‭) ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬الحضور‭ ‬اللافت‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬منها‭ ‬الصيرفة،‭ ‬والمحاسبة،‭ ‬والصيرفة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬والإدارة،‭ ‬والتأمين،‭ ‬والتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وإدارة‭ ‬المشاريع،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلوم‭ ‬المختلفة‭.‬

وقد‭ ‬منح‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬انطلاقة‭ ‬نوعية‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬أوج‭ ‬ريادتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي،‭ ‬وأصبحت‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬لتستفيد‭ ‬منه‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬وتشهد‭ ‬عليه،‭ ‬فقد‭ ‬استند‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬ثقافة‭ ‬وانفتاح‭ ‬وتنمية‭ ‬الإنسان‭ ‬البحريني،‭ ‬وجاء‭ ‬ضمن‭ ‬أهم‭ ‬محاوره‭ ‬تطوير‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬كانت‭ ‬فيه‭ ‬مسيرة‭ ‬التعليم‭ ‬قد‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬الكمية‭.‬

وتشكل‭ ‬الكوادر‭ ‬النسائية‭ ‬بالمعهد‭ ‬نسبة‭ ‬64 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الموظفين،‭ ‬و54 % ‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المرأة‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭. ‬ويعتز‭ ‬المعهد‭ ‬أيضاً‭ ‬بدور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬إذ‭ ‬للمرأة‭ ‬دور‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مسار‭ ‬الاعمال‭ ‬والمشاريع‭ ‬المختلفة،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬بث‭ ‬التأثيرات‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تطرأ‭ ‬على‭ ‬الطلبة‭ ‬والمجتمع‭ ‬ومكوناته‭. ‬وتركز‭ ‬استراتيجية‭ ‬المعهد‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬فرص‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وعلى‭ ‬مر‭ ‬السنوات‭ ‬يحتفي‭ ‬المعهد‭ ‬بإنجازات‭ ‬المرأة‭ ‬جيلاً‭ ‬بعد‭ ‬جيل،‭ ‬ويعتز‭ ‬بجميع‭ ‬الخريجين‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬الذين‭ ‬يقفون‭ ‬جنباً‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬لبناء‭ ‬المجتمع‭. ‬وفي‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬الذي‭ ‬تحتفل‭ ‬فيه‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬يسعى‭ ‬المعهد‭ ‬الى‭ ‬إبراز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مبادرات‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة؛‭ ‬بهدف‭ ‬تكريم‭ ‬النساء‭ ‬البحرينيات‭ ‬وإنجازاتهن‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬وازدهار‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة‭.‬

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