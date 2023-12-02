أردوجان يرفض دعوات واشنطن لقطع العلاقات مع حماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

إسطنبول‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوجان‭ ‬أمس‭ ‬دعوات‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لقطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وكان‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الخزانة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لشؤون‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاستخبارات‭ ‬المالية‭ ‬بريان‭ ‬نيلسون‭ ‬قد‭ ‬أعرب‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لتركيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬قلق‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬العميق‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬علاقات‭ ‬أنقرة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭. ‬

وأكد‭ ‬نيلسون‭ ‬أنّ‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬ترصد‭ ‬أيّ‭ ‬تدفّقات‭ ‬مالية‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أنقرة‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬ساعدت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل،‭ ‬ودعاها‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬ضدّ‭ ‬التحويلات‭ ‬المستقبلية‭ ‬المحتملة‭ ‬للأموال‭. ‬

وقال‭ ‬إردوجان‭ ‬إنّ‭ ‬واشنطن‭ ‬تدرك‭ ‬بأنّ‭ ‬تركيا،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لا‭ ‬تعتبر‭ ‬حماس‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬إرهابية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬وزعها‭ ‬مكتبه‭ ‬‮«‬بادئ‭ ‬ذي‭ ‬بدء،‭ ‬حماس‭ ‬أمرٌ‭ ‬واقع‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬فهي‭ ‬حزب‭ ‬سياسي‭ ‬هناك،‭ ‬خاض‭ ‬الانتخابات‭ ‬كحزب‭ ‬سياسي‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نطوّر‭ ‬ونصمّم‭ ‬سياستنا‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬تركيا‭ ‬وتوقّعات‭ ‬شعبنا‭ ‬فقط‮»‬‭.

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وتابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنّ‭ ‬محاورينا‭ ‬يدركون‭ ‬الجهود‭ ‬المستمرّة‭ ‬والمتوازنة‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأزمات‭ ‬والصراعات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.

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وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬قد‭ ‬وصف‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دولة‭ ‬إرهابية‮»‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنّ‭ ‬حماس‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬تحرّر‮»‬‭ ‬تقوم‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬أرضها‭. ‬

واستدعت‭ ‬تركيا‭ ‬سفيرها‭ ‬الى‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬العدوان،‭ ‬بينما‭ ‬سحبت‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر‭ ‬جميع‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬بعد‭ ‬انتقادات‭ ‬لاذعة‭ ‬وجّهها‭ ‬إردوجان‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬