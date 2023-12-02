الصليب الأحمر: سكان غزة يعيشون في خوف دائم من الموت جراء العنف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دبي‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬روبرت‭ ‬مارديني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬المتجدد‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يدور‭ ‬بصورة‭ ‬كثيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬شن‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬ومدفعية‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭). ‬

وقال‭ ‬مارديني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لرويترز‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬المعني‭ ‬بتغير‭ ‬المناخ‭ (‬كوب28‭) ‬في‭ ‬دبي‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬تقارير‭ ‬دقيقة‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬قوله‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬كان‭ ‬كثيفا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬‮«‬مستوى‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الدمار‭ ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬الدمار‭ ‬الهائل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬مثيل‭ ‬له‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬ولمنازل‭ ‬المدنيين‭ ‬وللأحياء‭ ‬السكنية‮»‬،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭. ‬

ووصف‭ ‬مارديني‭ ‬غزة‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الفوضى‭ ‬والركام‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬لديها‭ ‬130‭ ‬موظفا‭ ‬يعملون‭ ‬هناك‭. ‬وقال‭ ‬مارديني‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬خوف‭ ‬دائم‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬العنف‮»‬‭ ‬ويواجهون‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬الغذاء‭ ‬والماء‭ ‬بسبب‭ ‬القتال،‭ ‬بينما‭ ‬تعمل‭ ‬المستشفيات‭ ‬بموارد‭ ‬محدودة‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‮»‬‭.‬

وشهدت‭ ‬الهدنة،‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬وتم‭ ‬تمديدها‭ ‬مرتين،‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال‭ ‬إسرائيليين‭ ‬وأجانب‭ ‬مقابل‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سجناء‭ ‬فلسطينيين‭. ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أيام،‭ ‬فشل‭ ‬الوسطاء‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تمديد‭ ‬ثالث‭.‬

وساعدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬ومقرها‭ ‬في‭ ‬سويسرا،‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬التبادل‭. ‬وشمل‭ ‬ذلك‭ ‬نقل‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬كانت‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬مارديني‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لتسهيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمعتقلين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬لم‭ ‬شملهم‭ ‬مع‭ ‬عائلاتهم‮»‬‭.‬