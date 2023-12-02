تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين في العاصمة الفرنسية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تظاهر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬مؤيدي‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬مطالبين‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬دائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬منددين‭ ‬‮«‬بالإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الفلسطينيون‭. ‬وهتف‭ ‬المتظاهرون‭ ‬‮«‬كلنا‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‮»‬،‭ ‬غداة‭ ‬استئناف‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصفه‭ ‬للقطاع،‭ ‬وانتهاء‭ ‬التهدئة‭ ‬مع‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬مبادلة‭ ‬رهائن‭ ‬إسرائيليين‭ ‬بأسرى‭ ‬فلسطينيين‭.‬

وتقدم‭ ‬التظاهرة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬فرنسا‭ ‬الأبية‭ ‬اليساري‭ ‬الراديكالي‭ ‬جان‭ ‬لوك‭ ‬ميلانشون‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬استئناف‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬يحمل‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المؤشرات‭ ‬على‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‮»‬‭. ‬وشددت‭ ‬ممثلة‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬هالة‭ ‬أبو‭ ‬حصيرة‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬أمام‭ ‬جريمة‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬تنظيم‭ ‬حوالي‭ ‬أربعين‭ ‬مسيرة‭ ‬لدعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬