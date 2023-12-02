تظاهرة جديدة داعمة للفلسطينيين في العاصمة الفرنسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس – (أ ف ب): تظاهر الآلاف من مؤيدي الشعب الفلسطيني مجددا في باريس أمس السبت، مطالبين «بوقف دائم لإطلاق النار» في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، منددين «بالإبادة الجماعية» التي يتعرض لها الفلسطينيون. وهتف المتظاهرون «كلنا أطفال غزة»، غداة استئناف الجيش الإسرائيلي قصفه للقطاع، وانتهاء التهدئة مع حماس التي أتاحت مبادلة رهائن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.
وتقدم التظاهرة رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي قال إن استئناف القصف الإسرائيلي في غزة يحمل «جميع المؤشرات على الرغبة في ارتكاب إبادة جماعية». وشددت ممثلة السلطة الفلسطينية في فرنسا هالة أبو حصيرة على ضرورة «وقف فوري لإطلاق النار أمام جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة». وتم تنظيم حوالي أربعين مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في فرنسا.
MENAFN02122023000055011008ID1107526083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.