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العراق يؤكد لواشنطن رفضه أي ((اعتداء)) على أراضيه

12/2/2023 7:20:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بغداد‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذّر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬واشنطن‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬‮«‬اعتداء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن،‭ ‬وسط‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والمخاوف‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬إقليمي‭ ‬جديد‭.‬

وأواخر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬قصفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرتين‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬عراقية‭ ‬موالية‭ ‬لإيران،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬هجمات‭ ‬شنتها‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬وقوات‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وفي‭ ‬سوريا‭ ‬المجاورة‭. ‬وتوقفت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الهدنة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬الجمعة‭.‬

وأكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬خلال‭ ‬اتصاله‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬‮«‬موقف‭ ‬العراق‭ ‬الرافض‭ ‬لأي‭ ‬اعتداء‭ ‬تتعرض‭ ‬له‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أورد‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مكتبه‭. ‬وجدّد‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬التزام‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬بحماية‭ ‬مستشاري‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬البيان‭ ‬نفسه‭.‬

وأواخر‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬الوسطى‭ (‬سنتكوم‭) ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬نفّذت‭ ‬ضربات‭ ‬منفصلة‭ ‬ودقيقة‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقعين‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬واستهدفت‭ ‬الضربات‭ ‬مواقع‭ ‬للحشد‭ ‬الشعبي،‭ ‬تحالف‭ ‬فصائل‭ ‬مسلحة‭ ‬باتت‭ ‬منضوية‭ ‬في‭ ‬القوات‭ ‬الرسمية‭. ‬وأسفرت‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬9‭ ‬مقاتلين‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬كتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬فصائل‭ ‬الحشد‭ ‬نفوذاً‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الهجوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬جرف‭ ‬الصخر‭ ‬يعدّ‭ ‬‮«‬تجاوزاً‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬العراقية‮»‬‭. ‬وتبنّت‭ ‬معظم‭ ‬الهجمات‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تضمّ‭ ‬فصائل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالحشد‭ ‬الشعبي‭. ‬وفي‭ ‬25‭ ‬نوفمبر،‭ ‬أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لكتائب‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عن‭ ‬‮«‬خفض‭ ‬وتيرة‭ ‬تصعيد‭ ‬العمليات‮»‬‭ ‬ضدّ‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬‮«‬انتهاء‭ ‬مدة‭ ‬الهدنة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭. ‬

وأسفر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬عن‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬قتيل‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون‭ ‬حسب‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وتوعّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وأوقع‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬والذي‭ ‬ترافق‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭ ‬مع‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬واسعة‭ ‬داخل‭ ‬القطاع،‭ ‬قرابة‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬قتيل،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬وبينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬طفل،‭ ‬وفق‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭.‬

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