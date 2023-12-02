دريسل يعود إلى دائرة الانتصارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن -
(أ ف ب) :عاد السباح الأمريكي كايليب دريسل، حامل سبع ذهبيات أولمبية، إلى دائرة الانتصارات بحثاً عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، بفوزه الجمعة في سباق 100 م فراشة ضمن بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في غرينسبورو، كارولاينا الشمالية.
وبعد حلوله سادساً في النصف الأوّل من السباق، ضرب دريسل، المتخصّص بالسباقات الحرّة والفراشة، بقوة مسجلاً 51.31 ثانية، بفارق 1 % من الثانية عن الكندي إيليا كارون، محرزاً فوزه الأوّل منذ بطولة العالم 2022، عندما جمّد مسيرته الخارقة عدّة أشهر لنيل استراحة ذهنية.
قال دريسل (27 عاماً) الذي أخفق بالتأهل إلى بطولة العالم في فوكوكا اليابانية مطلع العام الحالي، إن فوزه بالسباق أكّد التطوّر الذي يشعر به في التمارين «ليس (الفوز) شيئاً أحتاجه راهناً. كانت التمارين رائعة، لذا فإن الفوز توّجها. العودة ممتعة».
ويضع دريسل الذي قدّم سباقاً مشجعاً في 50 م حرة الخميس، نصب عينيه التجارب الأميركية المؤهلة إلى أولمبياد باريس، في حزيران/يونيو 2024، قال إنه «في موقع جيّد».
تابع دريسل الذي حطّم الرقم العالمي لهذا السباق (49.45 ث) في أولمبياد طوكيو صيف 2021 «حققت أزمنة أسرع مما توقعت في هذه الفترة من الموسم».
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