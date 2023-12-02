دريسل يعود إلى دائرة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ -

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) :‬عاد‭ ‬السباح‭ ‬الأمريكي‭ ‬كايليب‭ ‬دريسل،‭ ‬حامل‭ ‬سبع‭ ‬ذهبيات‭ ‬أولمبية،‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬بفوزه‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬فراشة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬غرينسبورو،‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭.‬

وبعد‭ ‬حلوله‭ ‬سادساً‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأوّل‭ ‬من‭ ‬السباق،‭ ‬ضرب‭ ‬دريسل،‭ ‬المتخصّص‭ ‬بالسباقات‭ ‬الحرّة‭ ‬والفراشة،‭ ‬بقوة‭ ‬مسجلاً‭ ‬51‭.‬31‭ ‬ثانية،‭ ‬بفارق‭ ‬1 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الكندي‭ ‬إيليا‭ ‬كارون،‭ ‬محرزاً‭ ‬فوزه‭ ‬الأوّل‭ ‬منذ‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬2022،‭ ‬عندما‭ ‬جمّد‭ ‬مسيرته‭ ‬الخارقة‭ ‬عدّة‭ ‬أشهر‭ ‬لنيل‭ ‬استراحة‭ ‬ذهنية‭.‬

قال‭ ‬دريسل‭ (‬27‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬أخفق‭ ‬بالتأهل‭ ‬إلى‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬فوكوكا‭ ‬اليابانية‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬إن‭ ‬فوزه‭ ‬بالسباق‭ ‬أكّد‭ ‬التطوّر‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التمارين‭ ‬‮«‬ليس‭ (‬الفوز‭) ‬شيئاً‭ ‬أحتاجه‭ ‬راهناً‭. ‬كانت‭ ‬التمارين‭ ‬رائعة،‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬الفوز‭ ‬توّجها‭. ‬العودة‭ ‬ممتعة‮»‬‭.‬

ويضع‭ ‬دريسل‭ ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬سباقاً‭ ‬مشجعاً‭ ‬في‭ ‬50‭ ‬م‭ ‬حرة‭ ‬الخميس،‭ ‬نصب‭ ‬عينيه‭ ‬التجارب‭ ‬الأميركية‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2024،‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬موقع‭ ‬جيّد‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬دريسل‭ ‬الذي‭ ‬حطّم‭ ‬الرقم‭ ‬العالمي‭ ‬لهذا‭ ‬السباق‭ (‬49.45‭ ‬ث‭) ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬‮«‬حققت‭ ‬أزمنة‭ ‬أسرع‭ ‬مما‭ ‬توقعت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الموسم‮»‬‭.‬