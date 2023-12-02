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(يويفا) يكشف عن قيمة الجوائز المالية لبطولة أمم أوروبا

12/2/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورج‭ ‬ ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشفت‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يويفا‭)‬،‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬للفائز‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬أوروبا‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬والتي‭ ‬تبلغ‭ ‬8‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ (‬8.7‭ ‬ملايين‭ ‬دولار‭).‬

وسيدفع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للعبة‭ ‬مبلغ‭ ‬331‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬مجمل‭ ‬الجوائز‭ ‬خلال‭ ‬البطولة،‭ ‬وهي‭ ‬نفس‭ ‬قيمة‭ ‬الجائزة‭ ‬المالية‭ ‬للنسخة‭ ‬السابقة‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وستحصل‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ24‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬9‭.‬25‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬ومنها‭ ‬مبلغ‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬حينما‭ ‬يتأهل‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬لدور‭ ‬الستة‭ ‬عشر‭.‬

وسيحصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الذي‭ ‬يتأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬و4‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭ ‬لدى‭ ‬الوصول‭ ‬للدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي،‭ ‬ويحصل‭ ‬وصيف‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬ملايين‭ ‬يورو‭.‬

ويحصل‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬مبلغ‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭.‬

وفي‭ ‬أفضل‭ ‬الأحوال‭ ‬سيحصل‭ ‬الفائز‭ ‬بالبطولة‭ ‬على‭ ‬إجمالي‭ ‬مبلغ‭ ‬28‭.‬25‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬كمكافآت‭ ‬من‭ (‬يويفا‭).‬

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