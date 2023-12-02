لايبزيغ يتقدم.. وفولفسبورغ يسقط أمام بوخوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميونيخ‭ (‬ألمانيا‭) ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تقدم‭ ‬لايبزيغ‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬مؤقتًا‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬هايدنهايم‭ ‬2‭-‬1‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الالماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

ويدور‭ ‬صراع‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬لايبزيغ‭ ‬ثالث‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬حاليًا‭ ‬برصيد‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬مباراة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ (‬24‭ ‬نقطة‭) ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭ ‬امام‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬الاحد‭.‬

وافتتح‭ ‬التسجيل‭ ‬للايبزيغ‭ ‬البلجيكي‭ ‬لويس‭ ‬أوبندا‭ (‬29‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يضيف‭ ‬الدنماركي‭ ‬يوسف‭ ‬بولسن‭ ‬الثاني‭ (‬44‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الا‭ ‬دقائق‭ ‬حتى‭ ‬قلّص‭ ‬بينيديكت‭ ‬غيمبر‭ ‬النتيجة‭ ‬لهايدنهايم‭ (‬45+2‭).‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هايدنهايم‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثًا‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬يصارع‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الهبوط‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخطر‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬حقّق‭ ‬بوروسيا‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬فوزًا‭ ‬مهمًا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬ضيفه‭ ‬هوفنهايم‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬صراع‭ ‬المراكز‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬المسابقات‭ ‬الاوروبية‭.‬

وسجّل‭ ‬الفرنسي‭ ‬ألاسان‭ ‬بليا‭ ‬هدف‭ ‬التقدم‭ ‬لمونشنغلادباخ‭ (‬58‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬وأضاف‭ ‬مواطنه‭ ‬ناثان‭ ‬نغومو‭ ‬الثاني‭ (‬80‭) ‬فيما‭ ‬سجّل‭ ‬الهولندي‭ ‬فوت‭ ‬فيغورست‭ ‬هدف‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الوحيد‭ (‬60‭) . ‬وتجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬هوفنهايم‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬مونشنغلادباخ‭ ‬الثامن‭.‬

وأهدر‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬ثمينة‭ ‬بسقوطه‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬بوخوم‭ ‬1‭-‬3‭.‬

سجّل‭ ‬لبوخوم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬باتريك‭ ‬أوسترهاغن‭ (‬19‭) ‬والبرازيلي‭ ‬برناردو‭ (‬39‭) ‬والغاني‭ ‬كريستوفر‭ ‬أنتوي‭-‬أدجيج‭ (‬87‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬حفظ‭ ‬ماء‭ ‬الوجه‭ ‬لفولفسبورغ‭ ‬عبر‭ ‬السويدي‭ ‬ماتياس‭ ‬سفانبرغ‭ (‬45+1‭) . ‬وتراجع‭ ‬فولفسبورغ‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بـ‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬تقدم‭ ‬بوخوم‭ ‬الى‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بـ‭ ‬13‭.‬

وكانت‭ ‬قد‭ ‬تأجلت‭ ‬مباراة‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وضيفه‭ ‬أونيون‭ ‬برلين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقرّرة‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬13‭ (‬14:30‭ ‬ت‭ ‬غ‭)‬،‭ ‬بسبب‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬بكثافة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬بافاريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬النقل‭ ‬العام‭ ‬أم‭ ‬في‭ ‬جي‭.‬

ويحتل‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬البوندسليغا‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الـ11‭ ‬الماضية،‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬المتصدر‭ ‬المفاجئة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭.‬