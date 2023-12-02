لايبزيغ يتقدم.. وفولفسبورغ يسقط أمام بوخوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ميونيخ (ألمانيا) – (أ ف ب): تقدم لايبزيغ إلى المركز الرابع مؤقتًا عقب فوزه على ضيفه هايدنهايم 2-1 ضمن المرحلة 13 من الدوري الالماني لكرة القدم أمس السبت.
ويدور صراع كبير على المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، حيث بات لايبزيغ ثالث الموسم الماضي في المركز الرابع حاليًا برصيد 26 نقطة لكن مع مباراة أكثر من بوروسيا دورتموند (24 نقطة) والذي يخوض مباراة قمة امام باير ليفركوزن متصدر الترتيب الاحد.
وافتتح التسجيل للايبزيغ البلجيكي لويس أوبندا (29 من ركلة جزاء) قبل ان يضيف الدنماركي يوسف بولسن الثاني (44)، لكن ما هي الا دقائق حتى قلّص بينيديكت غيمبر النتيجة لهايدنهايم (45+2).
ولا يزال هايدنهايم الصاعد حديثًا الى دوري النخبة يصارع للهروب من منطقة الهبوط حيث يحتل المركز الرابع عشر بـ 11 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الخطر.
من جهة أخرى، حقّق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا مهمًا على حساب ضيفه هوفنهايم 2-1 في صراع المراكز المؤهلة الى المسابقات الاوروبية.
وسجّل الفرنسي ألاسان بليا هدف التقدم لمونشنغلادباخ (58 من ركلة جزاء) وأضاف مواطنه ناثان نغومو الثاني (80) فيما سجّل الهولندي فوت فيغورست هدف هوفنهايم الوحيد (60) . وتجمّد رصيد هوفنهايم عند 20 نقطة في المركز السادس بفارق أربع نقاط عن مونشنغلادباخ الثامن.
وأهدر فولفسبورغ ثلاث نقاط ثمينة بسقوطه امام مضيفه بوخوم 1-3.
سجّل لبوخوم كل من باتريك أوسترهاغن (19) والبرازيلي برناردو (39) والغاني كريستوفر أنتوي-أدجيج (87) مقابل هدف حفظ ماء الوجه لفولفسبورغ عبر السويدي ماتياس سفانبرغ (45+1) . وتراجع فولفسبورغ الى المركز التاسع بـ 16 نقطة فيما تقدم بوخوم الى الثاني عشر بـ 13.
وكانت قد تأجلت مباراة بايرن ميونيخ وضيفه أونيون برلين التي كانت مقرّرة أمس السبت في المرحلة 13 (14:30 ت غ)، بسبب تساقط الثلوج بكثافة في مقاطعة بافاريا، بحسب ما أعلنت شركة النقل العام أم في جي.
ويحتل بايرن ميونيخ، حامل لقب البوندسليغا في الأعوام الـ11 الماضية، المركز الثاني بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن المتصدر المفاجئة لهذا الموسم.
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