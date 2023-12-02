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ريال مدريد يستعيد الصدارة من جيرونا بفوزه على غرناطة

12/2/2023 7:20:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬صدارة‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬اعتلائها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جيرونا‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬وذلك‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬غرناطة‭ ‬2‭-‬0‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭. ‬ورفع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬38‭ ‬نقطة‭ ‬متفوقا‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬عن‭ ‬جيرونا‭ ‬الذي‭ ‬قلب‭ ‬تخلفه‭ ‬أمام‭ ‬فالنسيا‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1‭. ‬كما‭ ‬يتفوق‭ ‬الفريقان‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قمة‭.‬

خاض‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المباراة‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬ذاتها‭ ‬تقريبا‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬على‭ ‬نابولي‭ ‬الايطالي‭ ‬4‭-‬2‭ ‬منتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وكان‭ ‬التبديل‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬مشاركة‭ ‬داني‭ ‬سيبايوس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬خوسيلو‭. ‬ويعاني‭ ‬غرناطة‭ ‬العائد‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬النخبة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الحالي‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬واحد‭. ‬ويعود‭ ‬الفوز‭ ‬الأخير‭ ‬لغرناطة‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دار‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬1974،‭ ‬لكنه‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬عام‭ ‬2013‭. ‬وحقق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬فوزه‭ ‬الرقم‭ ‬39‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬مقابل‭ ‬6‭ ‬هزائم‭ ‬و8‭ ‬تعادلات‭. ‬وبعد‭ ‬مرور‭ ‬10‭ ‬دقائق‭ ‬على‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭ ‬أصيب‭ ‬حارس‭ ‬غرناطة‭ ‬راوول‭ ‬فرنانديس‭ ‬في‭ ‬ظهره‭ ‬وحل‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬اندريه‭ ‬فيريرا‭.‬

وسنحت‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬لمدريد‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬فيديريكو‭ ‬فالفيردي‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬عند‭ ‬القائم‭ ‬البعيد‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬البرازيلي‭ ‬رودريغو‭ ‬من‭ ‬اللحاق‭ ‬بها‭ (‬15‭). ‬وفرض‭ ‬غرناطة‭ ‬رقابة‭ ‬لصيقة‭ ‬على‭ ‬الانكليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ ‬هداف‭ ‬الدوري‭ ‬الاسباني‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الالماني‭.‬

وأثمر‭ ‬ضغط‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬هدفا‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬الألماني‭ ‬توني‭ ‬كروس‭ ‬الذي‭ ‬مرر‭ ‬كرة‭ ‬ماكرة‭ ‬باتجاه‭ ‬ابراهيم‭ ‬دياس‭ ‬الذي‭ ‬سيطر‭ ‬عليها‭ ‬بيمناه‭ ‬ثم‭ ‬سجل‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ (‬25‭) . ‬وتبادل‭ ‬دياس‭ ‬الكرة‭ ‬مع‭ ‬بيلينغهام‭ ‬الذي‭ ‬سدد‭ ‬كرة‭ ‬مرت‭ ‬بمحاذاة‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭
(‬42‭).‬

وتصدى‭ ‬حارس‭ ‬غرناطة‭ ‬لكرة‭ ‬بيلينهام‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬لكنها‭ ‬ارتدت‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬رودريغو‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭
(‬57‭).‬

فوز‭ ‬متأخر‭ ‬لجيرونا

وقلب‭ ‬جيرونا‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬متأخر‭ ‬2‭-‬1‭.‬

والفوز‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬لجيرونا‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬كاتالونيا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬مباراة،‭ ‬ليحقق‭ ‬بالتالي‭ ‬أفضل‭ ‬انطلاقة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬تاريخه‭.‬

واستعاد‭ ‬جيرونا‭ ‬بالتالي‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬مع‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭. ‬وسنحت‭ ‬فرصة‭ ‬أولى‭ ‬مبكرة‭ ‬لجيرونا‭ ‬لافتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الاوكراني‭ ‬ارتيم‭ ‬دوفبيك،‭ ‬لكن‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬فالنسيا‭ ‬الجورجي‭ ‬جيورجي‭ ‬مامارداشفيلي‭ ‬تصدى‭ ‬لمحاولته‭ ‬ببراعة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المباراة‭. ‬وتعرض‭ ‬جيرونا‭ ‬لضربة‭ ‬قوية‭ ‬بإصابة‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يانغل‭ ‬هيريرا‭ ‬وحل‭ ‬بابلو‭ ‬توري‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭. ‬وتدخل‭ ‬حارس‭ ‬فالنسيا‭ ‬مجددا‭ ‬لإنقاذ‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬صانع‭ ‬الالعاب‭ ‬اليكس‭ ‬غارسيا‭ (‬54‭) .‬

ودفع‭ ‬جيرونا‭ ‬ثمن‭ ‬إضاعة‭ ‬الفرصة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬عندما‭ ‬افتتح‭ ‬فالنسيا‭ ‬التسجيل‭ ‬بواسطة‭ ‬أوغو‭ ‬دورو‭ ‬اثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬سريعة‭ ‬فسار‭ ‬بالكرة‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يسدد‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬الحارس‭ ‬الارجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬غاتزانيغا‭ (‬57‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يرد‭ ‬اصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬بهدفين‭ ‬متأخرين‭ ‬عبر‭ ‬المهاجم‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬المخضرم‭ ‬كريستيان‭ ‬ستواني‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬75‭ (‬82‭ ‬و88‭).‬

ويحل‭ ‬جيرونا‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬على‭ ‬جاره‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مرتقبة‭.‬

وحقق‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬فزا‭ ‬صريحا‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬ليعزز‭ ‬مركزه‭ ‬الخامس‭.‬

ويملك‭ ‬الفريق‭ ‬الباسكي‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬متخلفا‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬اتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬وبرشلونة‭.‬

تناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غوركا‭ ‬غوروزيتا‭ (‬23‭) ‬والاوروغوياني‭ ‬الفونسو‭ ‬اسبينو‭ (‬47‭ ‬خطا‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭)‬،‭ ‬وايناكي‭ ‬وليامس‭ (‬64‭) ‬وشقيقه‭ ‬نيكو‭ ‬ويليامس‭ (‬68‭) . ‬

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