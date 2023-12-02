مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في يورو 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورج‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أسفرت‭ ‬قرعة‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬يورو‭ ‬2024‭) ‬بألمانيا،‭ ‬والتي‭ ‬جرت‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الحفلات‭ ‬الموسيقية‭ ‬‮«‬إلب‭ ‬فيلهارموني‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬هامبورج،‭ ‬عن‭ ‬وقوع‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬صاحب‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬متوازنة‭ ‬فيما‭ ‬جاءت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬قوية‭ ‬للغاية‭ ‬حيث‭ ‬ضمن‭ ‬إسبانيا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬وكرواتيا،‭ ‬بجانب‭ ‬وقوع‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭.‬

وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬منتخبات‭ ‬ألمانيا‭ ‬واسكتلندا‭ ‬والمجر‭ ‬وسويسرا‭. ‬وضمت‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬منتخبات‭ ‬إسبانيا‭ ‬وكرواتيا‭ ‬وألبانيا‭ ‬وإيطاليا‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬منتخبات‭ ‬سلوفينيا‭ ‬والدنمارك‭ ‬وصربيا‭ ‬وإنجلترا‭. ‬أما‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬ضمت‭ ‬المنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المسار‭ ‬الأول‭ ‬للملحق‭ ‬الفاصل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هولندا‭ ‬والنمسا‭ ‬وفرنسا‭. ‬ويلعب‭ ‬منتخب‭ ‬بلحيكا‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬إلى‭ ‬جوار‭ ‬منتخبات‭ ‬سلوفاكيا‭ ‬ورومانيا‭ ‬والمنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬للملحق‭ ‬الفاصل‭ ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬ستتواجد‭ ‬منتخبات‭ ‬تركيا‭ ‬والمنتخب‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬المسار‭ ‬الثالث‭ ‬للملحق‭ ‬الفاصل‭ ‬والبرتغال‭ ‬والتشيك‭.‬

ويلتقي‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬آرينا‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬ميونخ‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬يونيو‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬افضلية‭ ‬الارض‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمنتخب‭ ‬الالماني‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬اللقب‭ ‬عن‭ ‬خزائنه‭ ‬منذ‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬1996‭ ‬في‭ ‬انكلترا،‭ ‬فهو‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬لعبها‭ ‬منذ‭ ‬الخروج‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬