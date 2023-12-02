مجموعة متوازنة لألمانيا وأخرى قاسية لإسبانيا في يورو 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هامبورج – (د ب أ): أسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024) بألمانيا، والتي جرت أمس السبت في قاعة الحفلات الموسيقية «إلب فيلهارموني» بمدينة هامبورج، عن وقوع منتخب ألمانيا صاحب الأرض في مجموعة متوازنة فيما جاءت المجموعة الثانية قوية للغاية حيث ضمن إسبانيا وإيطاليا حاملة اللقب وكرواتيا، بجانب وقوع منتخب فرنسا إلى جانب هولندا في مجموعة واحدة.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا. وضمت المجموعة الثانية منتخبات إسبانيا وكرواتيا وألبانيا وإيطاليا. وجاء في المجموعة الثالثة منتخبات سلوفينيا والدنمارك وصربيا وإنجلترا. أما المجموعة الرابعة ضمت المنتخب الفائز من المسار الأول للملحق الفاصل، إلى جانب هولندا والنمسا وفرنسا. ويلعب منتخب بلحيكا ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات سلوفاكيا ورومانيا والمنتخب الفائز من المسار الثاني للملحق الفاصل وفي المجموعة السادسة ستتواجد منتخبات تركيا والمنتخب الفائز من المسار الثالث للملحق الفاصل والبرتغال والتشيك.
ويلتقي منتخب ألمانيا في المباراة الافتتاحية مع نظيره الاسكتلندي على استاد «أليانز آرينا» بمدينة ميونخ يوم 14 يونيو.
وعلى الرغم من افضلية الارض بالنسبة للمنتخب الالماني الذي يغيب اللقب عن خزائنه منذ نسخة عام 1996 في انكلترا، فهو يعاني من أزمة بعد أن خسر في ست من 11 مباراة لعبها منذ الخروج الثاني على التوالي من كأس العالم في دور المجموعات العام الماضي.
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