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دارمشتاد يفقد جهود ميليم بعد كسر في الساق

12/2/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يفتقد‭ ‬فريق‭ ‬دارمشتاد‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬جهود‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬مارفن‭ ‬ميليم‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭.‬

وذكر‭ ‬النادي‭ ‬الصاعد‭ ‬حديثا‭ ‬للدوري‭ ‬الألماني‭ (‬بوندسليجا‭) ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬ميليم‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬أصيب‭ ‬بكسر‭ ‬في‭ ‬عظم‭ ‬الشظية‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬كولون‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬وقال‭ ‬كارستين‭ ‬فيلمان‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬للنادي‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬أنباء‭ ‬مؤسفة‭ ‬للغاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬مارفين‭ ‬لطريقة‭ ‬لعبنا‮»‬‭.‬

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