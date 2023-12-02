دارمشتاد يفقد جهود ميليم بعد كسر في الساق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): يفتقد فريق دارمشتاد الألماني لكرة القدم جهود لاعب خط الوسط مارفن ميليم فترة طويلة بعد إصابته بكسر في الساق.
وذكر النادي الصاعد حديثا للدوري الألماني (بوندسليجا) أمس السبت أن ميليم (26 عاما) أصيب بكسر في عظم الشظية في المباراة التي خسرها فريقه أمام كولون يوم الجمعة، وقال كارستين فيلمان المدير الرياضي للنادي: «إنها أنباء مؤسفة للغاية بالنسبة إلينا، حيث لا يختلف اثنان على أهمية مارفين لطريقة لعبنا».
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