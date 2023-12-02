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الإشادات تنهال على ((هورست هروبيش))

12/2/2023 7:20:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬نال‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش،‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬للمنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات،‭ ‬إشادة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬لاعبات‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الدنمارك‭ ‬3‭ / ‬صفر‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭.‬

وقالت‭ ‬ألكسندرا‭ ‬بوب،‭ ‬قائدة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا،‭ ‬إنه‭ ‬يؤمن‭ ‬بأهمية‭ ‬الجميع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬فرد‭ ‬ينتمي‭ ‬للفريق،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعلنا‭ ‬نتحد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬على‭ ‬الدنمارك‭ ‬الجمعة‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لهروبيش‭ ‬72‭/ ‬عاما‭/‬،‭ ‬منذ‭ ‬الاستعانة‭ ‬به‭ ‬مجددا‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭. ‬ويظل‭ ‬مصير‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬للتأهل‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية،‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بباريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بيده‭.‬

كما‭ ‬أثنى‭ ‬هروبيش،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬فريقه‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الدنمارك،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬فريق‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬مؤهل‭ ‬للفوز‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬المباريات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬بإمكاننا‭ ‬تحسين‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجوانب،‭ ‬وإلا‭ ‬لاكتفيت‭ ‬بالقول‭ ‬بأنني‭ ‬معجب‭ ‬بأداء‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

وسلط‭ ‬هروبيش،‭ ‬الضوء‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬لاعبة‭ ‬فريق‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن،‭ ‬إليسا‭ ‬سينس،‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬لتسجل‭ ‬ظهورها‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭.‬

قال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمنتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬أداء‭ ‬رائعا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وأظهرت‭ ‬شخصية‭ ‬ورغبة‭ ‬قوية‭. ‬ولديها‭ ‬المهارة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية،‭ ‬فهي‭ ‬تتميز‭ ‬بالسرعة‭ ‬ورؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬داخل‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

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