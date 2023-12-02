الإشادات تنهال على ((هورست هروبيش))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): نال هورست هروبيش، المدير الفني المؤقت للمنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، إشادة واسعة من لاعبات الفريق بعد الفوز على الدنمارك 3 / صفر في بطولة دوري الأمم الأوروبية.
وقالت ألكسندرا بوب، قائدة منتخب ألمانيا، إنه يؤمن بأهمية الجميع «كل فرد ينتمي للفريق، وهو ما جعلنا نتحد مرة أخرى». وكان الفوز الذي تحقق على الدنمارك الجمعة هو الثالث على التوالي لهروبيش 72/ عاما/، منذ الاستعانة به مجددا في منصب المدير الفني المؤقت في أوائل أكتوبر الماضي. ويظل مصير المنتخب الألماني للسيدات للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية، التي تقام بباريس العام المقبل، بيده.
كما أثنى هروبيش، الذي سبق له قيادة منتخب ألمانيا للسيدات مؤقتا في 2018، على أداء فريقه بعد الفوز على الدنمارك، مؤكدا «لدينا فريق جيد للغاية، مؤهل للفوز بمثل هذه المباريات».
وأضاف المدرب الألماني «لكن بإمكاننا تحسين المستوى في بعض الجوانب، وإلا لاكتفيت بالقول بأنني معجب بأداء الفريق».
وسلط هروبيش، الضوء أيضا على أداء لاعبة فريق باير ليفركوزن، إليسا سينس، التي شاركت من على مقاعد البدلاء، لتسجل ظهورها الدولي الأول مع المنتخب.
قال المدير الفني لمنتخب ألمانيا «لقد قدمت أداء رائعا في الشوط الثاني، وأظهرت شخصية ورغبة قوية. ولديها المهارة من الناحية الفنية، فهي تتميز بالسرعة ورؤية ثاقبة داخل الملعب».
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